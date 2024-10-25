भारत में निवेश का यही सही समय... पीएम मोदी का जर्मनी के कारोबारियों को न्योता

scorecardresearch
Newsभारतभारत में निवेश का यही सही समय... पीएम मोदी का जर्मनी के कारोबारियों को न्योता

जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज तीन दिनों के दौरे पर भारत आए हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने जर्मनी के उद्योगपतियों को भारत में निवेश करने का निमंत्रण भी दिया।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 25, 2024 14:29 IST

एशिया-पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का संबोधन

पीएम मोदी ने 18वें एशिया-पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस 2024 में कहा कि आज का दिन विशेष है, क्योंकि मेरे मित्र ओलाफ शोल्ज चौथी बार भारत आए हैं, जो भारत और जर्मनी के संबंधों के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद भारत इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है, और इसी दौरान सीईओ फोरम की बैठक भी हो रही है। दोनों देशों की नौसेनाएं भी संयुक्त अभ्यास कर रही हैं, जिससे भारत और जर्मनी की दोस्ती और मजबूत हो रही है।

इस साल भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी का 25वां वर्ष है, और पीएम मोदी ने इसे आने वाले 25 वर्षों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प जताया।

जर्मन निवेशकों को भारत में निवेश का आमंत्रण

पीएम मोदी ने जर्मनी के कारोबारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की विकास यात्रा में शामिल होने का यही सही समय है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निवेश के लिए भारत से बेहतर कोई जगह नहीं है।

उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि जर्मनी ने कुशल भारतीय नागरिकों के लिए वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 कर दी है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में भी तेजी आने की उम्मीद है। भारत-जर्मनी का व्यापार अब 30 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है।

चांसलर ओलाफ शोल्ज का संबोधन

इस दौरान चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी अपने भाषण में कहा कि आर्थिक प्रगति के लिए वास्तविक और समावेशी लोकतंत्र आवश्यक है। उन्होंने भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधि बताया।

मुलाकात के दौरान, पीएम मोदी और चांसलर शोल्ज ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने अपने सरकारी आवास पर शोल्ज का स्वागत करते हुए रक्षा, व्यापार और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की।

ankur tyagi
Oct 25, 2024