Modi 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में अंबानी-अडानी समेत ये दिग्गज हुए शामिल
मोदी सरकार तीसरी बार केंद्र में सरकार बना चूकि है। राष्ट्रपति भवन में भव्य समारोह में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लिया। मोदी 3.0 के इस शपथ ग्रहण में देश-दुनिया से खास मेहमान शामिल हुए। मेहमानों की लिस्ट में देश के दिग्गज कारोबारी भी शामिल हुए। पूरे चुनाव में अंबानी-अडानी का मुद्दा काफी चर्चा में रहा। शपथ ग्रहण समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ पहुंचे। मुकेश अंबानी के साथ अनंत अंबानी ने पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। वहीं गौतम अडानी ने अपने परिवार के साथ शपथ समारोह शामिल हुए। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, उनकी पत्नी प्रीति अडानी और बड़े बेटे करण अडानी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बता दें कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की ओर से मोदी सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वो अंबानी-अडानी को फायदा पहुंचाते है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एक ओर राहुल गांधी अंबानी-अडानी का नाम लेकर मोदी और भाजपा पर हमला बोलते रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा कि पीएम मोदी ने तेलंगाना के एक चुनावी रैली में पहली बार अंबानी-अडानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को अंबानी, अदानी को गाली देना बंद कर दिया हैं। राहुल गांधी की तरफ़ इशारा करते हुए पीएम मोदी बोले, कि शहज़ादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी, अदानी से कितना माल उठाया है। उन्होंने कहा कि काले धन के कितने बोरे भरकर मारे हैं। आज टेंपो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या?
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए दिग्गज कारोबारी
अंबानी-अडानी के अलावा मुकेश अंबानी के समधी और पीरामल ग्रुप के मुखिया अजय पीरामल भी अपने बेटे आनंद पीरामल के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। बता दें कि आनंद पीरामल की शादी मुकेश अंबानी की इकलौती बेटी ईशा अंबानी के साथ हुई है। इस शपथ ग्रहण समारोह में कारोबारी, फिल्म और सिनेमा जगत के दिग्गज कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में देश-दुनिया के करीब 9000 मेहमान शामिल हुए। पीएम मोदी के साथ कैबिनेट मंत्रियों ने ईश्वर को साक्षी मानकर मंत्रिपद की शपथ ली हैं।