दिल्ली-NCR में प्रदूषण से कोई राहत नहीं, जहांगीरपुरी में AQI 500 के करीब, अगले 24 घंटों में होगा बदलाव

दिल्ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) आज फिर से "गंभीर" श्रेणी में आ गया है। SAFAR के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 6 बजे दिल्ली का AQI 432 दर्ज किया गया, जो गंभीर स्तर है। बुधवार शाम 4 बजे यह 418 पर था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कई क्षेत्रों में AQI गंभीर स्तर पर बना हुआ है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही है। एनसीआर के अधिकांश इलाके आज भी स्मॉग की चादर में लिपटे हुए हैं, और कई स्थानों पर AQI 400 के पार चला गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो इस बात का संकेत है कि प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। हालांकि, शुक्रवार से हवा की गति बढ़ने से मामूली सुधार की उम्मीद है।

गंभीर स्थिति वाले इलाके

सुबह 6 बजे जिन इलाकों में AQI 450 से अधिक दर्ज किया गया, उनमें आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना, द्वारका, जहांगीरपुरी, मुंडका, नजफगढ़, लाजपत नगर, पटपड़गंज, पंजाबी बाग, आरके पुरम, रोहिणी, विवेक विहार और वजीरपुर शामिल हैं। आनंद विहार का AQI 473, पटपड़गंज का 472, अशोक विहार का 471 और जहांगीरपुरी का 470 दर्ज किया गया।

आज सुबह जहांगीरपुरी का AQI 606, पंजाबी बाग का 473, इंडिया गेट का 378 और सरस्वती कॉलेज का 438 रहा। बुधवार को 36 में से 35 सेंटरों में AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया था, जिनमें से 25 सेंटरों का AQI 450 से अधिक रहा।

वाहनों का बढ़ता योगदान

केंद्र की निर्णय सहायता प्रणाली के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं रहा, जो कुल प्रदूषण में 13.3% की हिस्सेदारी रखता है।

आज भी दिल्ली में धुंध का असर रहने का अनुमान है। शुक्रवार से हवा की गति बढ़ने की उम्मीद है, जिससे कुछ राहत मिल सकती है। इस सप्ताह के अंत तक न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ सकता है।

AQI का वर्गीकरण

AQI के स्तर को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है: 0-50 (अच्छा), 51-100 (संतोषजनक), 101-200 (मध्यम), 201-300 (खराब), 301-400 (बहुत खराब), 401-450 (गंभीर) और 450 से ऊपर (गंभीर प्लस) माना जाता है।