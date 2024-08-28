पाकिस्तान में बैठे रामेश्वरम कैफ ब्लास्ट के मास्टरमाइंड ने जारी किया नया वीडियो

scorecardresearch
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारतीय रेलवे और ट्रेन को निशाना बनाने की बड़ी साजिश का खुफिया एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है। भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छुपे इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी फरहतुल्ला गोरी का एक नया वीडियो सामने आया है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Aug 28, 2024 09:34 IST
पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारतीय रेलवे और ट्रेन को निशाना बनाने की बड़ी साजिश का खुफिया एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है। भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छुपे इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी फरहतुल्ला गोरी का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में वह भारत में फैले अपने स्लीपर सेल को भारत में रेल गाड़ियों को निशाना बनाने और पटरियों को डिरेल करने की हिदायत देता नजर आ रहा है। वीडियो में गोरी ने पेट्रोल पाइपलाइन को निशाना बनाने के तरीकों के अलावा प्रेशर कुकर बम से धमाके करने के तरीके भी बताए हैं। बता दें कि कर्नाटक में हाल ही में प्रेशर कुकर बम धमाके हुए हैं।

तीन हफ्ते पहले टेलीग्राम पर आया वीडियो

खुफिया एजेंसियों का मानना है कि लगभग 3 हफ्ते पहले टेलीग्राम पर जारी इस वीडियो के जरिए गोरी ने हिंदू नेताओं को टारगेट करने और भारत सरकार की कार्रवाईयों का जवाब देने की अपील की है। उसका कहना है कि सरकार हमारी संपत्तियों को निशाना बनाकर हमें कमजोर कर रही है, लेकिन हम जल्द ही वापसी करेंगे और सरकार को हिला देंगे।

स्लीपर सेल के जरिए मचाता है आतंक

फरहतुल्ला गोरी का दामाद शाहिद फैजल भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है और दोनों का दक्षिण भारत में स्लीपर सेल नेटवर्क काफी मजबूत है। बैंगलोर ब्लास्ट की पूरी योजना शाहिद फैजल ने तैयार की थी।

 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 28, 2024