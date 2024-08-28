पाकिस्तान में बैठे रामेश्वरम कैफ ब्लास्ट के मास्टरमाइंड ने जारी किया नया वीडियो

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारतीय रेलवे और ट्रेन को निशाना बनाने की बड़ी साजिश का खुफिया एजेंसियों ने पर्दाफाश किया है। भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छुपे इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी फरहतुल्ला गोरी का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में वह भारत में फैले अपने स्लीपर सेल को भारत में रेल गाड़ियों को निशाना बनाने और पटरियों को डिरेल करने की हिदायत देता नजर आ रहा है। वीडियो में गोरी ने पेट्रोल पाइपलाइन को निशाना बनाने के तरीकों के अलावा प्रेशर कुकर बम से धमाके करने के तरीके भी बताए हैं। बता दें कि कर्नाटक में हाल ही में प्रेशर कुकर बम धमाके हुए हैं।

advertisement

Also Read: आज का राशिफल, 28 अगस्त: शेयर बाजार, व्यापार, करियर, वित्त और स्वास्थ्य के लिए भविष्यवाणियां

तीन हफ्ते पहले टेलीग्राम पर आया वीडियो

खुफिया एजेंसियों का मानना है कि लगभग 3 हफ्ते पहले टेलीग्राम पर जारी इस वीडियो के जरिए गोरी ने हिंदू नेताओं को टारगेट करने और भारत सरकार की कार्रवाईयों का जवाब देने की अपील की है। उसका कहना है कि सरकार हमारी संपत्तियों को निशाना बनाकर हमें कमजोर कर रही है, लेकिन हम जल्द ही वापसी करेंगे और सरकार को हिला देंगे।

Also Watch: UP पुलिस परीक्षा के लिए यात्रा अब मुफ्त सरकार ने किराया माफ किया

स्लीपर सेल के जरिए मचाता है आतंक

फरहतुल्ला गोरी का दामाद शाहिद फैजल भी पाकिस्तान में बैठा हुआ है और दोनों का दक्षिण भारत में स्लीपर सेल नेटवर्क काफी मजबूत है। बैंगलोर ब्लास्ट की पूरी योजना शाहिद फैजल ने तैयार की थी।