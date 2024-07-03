जोरदार रहा सुधा मूर्ति का भाषण, सर्विकल कैंसर के टीके पर दिया भाषण

scorecardresearch
Newsभारतजोरदार रहा सुधा मूर्ति का भाषण, सर्विकल कैंसर के टीके पर दिया भाषण

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi ,UPDATED: Jul 3, 2024 15:25 IST
सुधा मूर्ति ने 2 जुलाई को राज्यसभा में अपना पहला भाषण दिया
सुधा मूर्ति ने 2 जुलाई को राज्यसभा में अपना पहला भाषण दिया

भारत की सबसे बड़ी ऑटो निर्माता इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी टेल्को में काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर Sudha Murty ने 2 जुलाई को राज्यसभा में अपना पहला भाषण दिया। सांसद ने गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित टीकाकरण कार्यक्रम की वकालत की और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शाम में राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में नियुक्त किया गया।

पहले भाषण में

अपने पहले भाषण में, राज्यसभा सांसद ने कहा, "एक टीकाकरण है जो नौ से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों को दिया जाता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा टीकाकरण के रूप में जाना जाता है। अगर लड़कियाँ इसे लेती हैं, तो कैंसर से बचा जा सकता है। हमें अपनी लड़कियों के लाभ के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है। मूर्ति ने कहा कि गर्भाशय ग्रीवा का टीकाकरण पश्चिम में विकसित किया गया है और पिछले 20 वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है। यह बहुत अच्छा काम करता है। और यह महंगा नहीं है। आज मेरे जैसे लोगों के लिए यह ₹ 1,400 है जो इस क्षेत्र में हैं। अगर सरकार हस्तक्षेप करती है और बातचीत करती है, तो आप इसे ₹ 700-800 तक ला सकते हैं। हमारी आबादी बहुत बड़ी है। यह भविष्य में हमारी लड़कियों के लिए फायदेमंद होगा।

 

पर्यटन को बढ़ावा

महिला स्वास्थ्य के अलावा, मूर्ति ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने की भी वकालत की। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि 57 घरेलू पर्यटन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया जाना चाहिए।भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं लेकिन 57 लंबित हैं और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए।

