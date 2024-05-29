दिल्ली-NCR में कहीं रिकॉर्ड 52 डिग्री का टॉर्चर, कहीं बारिश

scorecardresearch
Newsभारतदिल्ली-NCR में कहीं रिकॉर्ड 52 डिग्री का टॉर्चर, कहीं बारिश

देशभर में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी तप रही है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के मुंगेशपुर में बुधवार को पारा 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह भारत में आज का सबसे गर्म दिन है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 29, 2024 18:57 IST
बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है।
बिजली की मांग में इजाफा

बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। आज बिजली की मांग 8302 मेगावाट रही, जो दिल्ली के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक है। 22 मई, 2024 को दिल्ली में बिजली की मांग 8000 मेगावाट रही। लगातार 12 दिनों से दिल्ली में बिजली की मांग 7000 मेगावाट से अधिक बनी है। इससे पहले 29 जून 2022 को दिल्ली में 7695 मेगावाट बिजली की मांग थी।

May 29, 2024