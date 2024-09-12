scorecardresearch
Newsभारतसीताराम येचुरी का लंबी बीमारी से एम्स में निधन

सीताराम येचुरी का लंबी बीमारी से एम्स में निधन

सीताराम येचुरी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव रहे, ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं और भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। उनकी विचारधारा और नेतृत्व ने कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर गंभीर विमर्श को जन्म दिया।

Ankur Tyagi
UPDATED: Sep 12, 2024 16:07 IST
Sitaram Yechury
Sitaram Yechury (file photo)

भारतीय राजनीति और समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेता सीताराम येचुरी का एम्स, दिल्ली में निधन हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट विचाराधारा से जुड़े रहे और हमेशा संघर्ष करते रहे।

Sep 12, 2024