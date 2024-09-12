सीताराम येचुरी का लंबी बीमारी से एम्स में निधन

भारतीय राजनीति और समाजवादी विचारधारा के प्रमुख नेता सीताराम येचुरी का एम्स, दिल्ली में निधन हो गया। वे काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे।

सीताराम येचुरी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव रहे, ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं और भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। उनकी विचारधारा और नेतृत्व ने कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर गंभीर विमर्श को जन्म दिया।

सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट विचाराधारा से जुड़े रहे और हमेशा संघर्ष करते रहे।