Delhi Rains: बदला मौसम का मूड! दिल्ली-NCR में तेज हवाएं और बूंदाबांदी, ठंड भी बढ़ी,

NewsभारतDelhi Rains: बदला मौसम का मूड! दिल्ली-NCR में तेज हवाएं और बूंदाबांदी, ठंड भी बढ़ी,

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Feb 27, 2024 09:18 IST

दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पिछले दिनों चमकदार धूप परेशान करने लगी थी लेकिन पिछले दो दिन से दिल्ली के मौसम में फिर बदलाव हुआ और हल्की ठंड की वापसी हो गई. ठंड के साथ अब दिल्ली के कई इलाकों में तूफान के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट है. वहीं कई इलाकों में सुबह-सुबह हल्की बारिश भी हुई. नोएडा में तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और बूंदाबांदी देखी गई।

मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली के अलीपुर, बुराड़ी, रोहिणी, बादिली, मॉडल टाउन, करावल नगर, आजादपुर, पीतमपुरा, मुंडाका और पश्चिम विहार व एनसीआर  के लोनी देहात, बहादुरगढ़ के कुछ स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी।
इसके अलावा एनसीआर में गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला के कई स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी।

बता दें कि रविवार को दिल्ली में गुलाबी ठंड का दौर शुरू हुआ हालांकि धूप से राहत रही लेकिन सोमवार को पूरे दिन बादल और सूरज आंखमिचौली खेलते रहे. वहीं हल्की हवा से ठंड का एहसास होने लगा. शाम होते-होते ठंड बढ़ने लगी और मंगलवार सुबह की शुरुआत अच्छी ठंड से हुई. सुबह से कई इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं।

दरअसल, पक्षिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है. इसका असर अब मैदानी इलाकों पर भी नजर आने लगा है. जिससे ठंडी हवाएं और बारिश की शुरुआत होने वाली है. मौसम विभाग के मुताबिक, मार्च की पहली और दूसरी तारीख को भी दिल्ली में बारिश के साथ आंधी का दौर देखने को मिलेगा यानी इन हफ्ते के अंत तक ठंड से राहत की उम्मीद नहीं, जिससे गर्मी की दस्तक पर फिलहाल विराम लग गया है।

ankur tyagi
Feb 27, 2024