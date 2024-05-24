एक वायरल स्क्रीनशॉट में दावा किया गया है कि भाजपा ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है,प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने इसे फर्जी करार देते हुए इसका खंडन किया है। जन सुराज ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर भी फर्जी तस्वीर शेयर करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया है कि यह दस्तावेज़ वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने व्हाट्सएप पर प्रसारित किया है।

भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करने

भाजपा के लेटरहेड पर लगी तस्वीर में दावा किया गया है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। मंगलवार को एक हालिया साक्षात्कार में किशोर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करने के बाद यह तस्वीर एक्स और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। 2014 के चुनावों के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी के साथ काम कर चुके प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि बीजेपी इस चुनाव में 2019 के 303 सीटों के आंकड़े को छू सकती है या उससे आगे निकल सकती है। उन्होंने पार्टी की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उसने सिर्फ़ बहुमत हासिल करने के बजाय लोकसभा में 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है।

भाजपा के लिए 370 सीटें जीतना असंभव है

किशोर ने कहा, "जिस दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि भाजपा 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगा, मैंने कहा कि यह संभव नहीं है। यह सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए नारेबाजी है। भाजपा के लिए 370 सीटें जीतना असंभव है, लेकिन यह भी तय है कि पार्टी 270 के आंकड़े से नीचे नहीं जाएगी। मेरा मानना है कि भाजपा पिछले लोकसभा चुनाव जितनी सीटें जीतने में सफल रहेगी, जो 303 सीटें हैं, या शायद इससे थोड़ी अधिक।"