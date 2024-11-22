scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतदिसंबर में प्लान करें पुरी-कोणार्क मंदिर की यात्रा: जानें 6 दिन के इस ट्रिप का खर्च

दिसंबर में प्लान करें पुरी-कोणार्क मंदिर की यात्रा: जानें 6 दिन के इस ट्रिप का खर्च

साल के अंत में छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाने के लिए IRCTC ने खास "Explore Puri-Konark-Bhubaneswar" टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस पैकेज में आप ओडिशा के प्रसिद्ध स्थलों जैसे पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, और चिल्का झील की यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस ट्रिप की खासियतें और खर्च का पूरा विवरण।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 22, 2024 15:47 IST

साल के अंत में छुट्टियों का भरपूर आनंद उठाने के लिए IRCTC ने खास "Explore Puri-Konark-Bhubaneswar" टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस पैकेज में आप ओडिशा के प्रसिद्ध स्थलों जैसे पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, और चिल्का झील की यात्रा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस ट्रिप की खासियतें और खर्च का पूरा विवरण।

advertisement

क्यों खास हैं पुरी और कोणार्क?

कोणार्क सूर्य मंदिर:

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा बनवाया गया था। इसे "ब्लैक पैगोडा" भी कहा जाता है। इसका रथ-आकार का डिजाइन और दीवारों पर बनी अद्भुत मूर्तियां वास्तुकला प्रेमियों को आकर्षित करती हैं।

जगन्नाथ पुरी मंदिर:

हिंदू धर्म के चारधामों में से एक, यह मंदिर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। हर साल यहां आयोजित रथ यात्रा उत्सव दुनिया भर के श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है।

पुरी बीच:

सुनहरी रेत और शांत वातावरण वाला यह समुद्र तट सुकून के पल बिताने के लिए परफेक्ट है।

ट्रिप की मुख्य बातें

यात्रा अवधि:

यह ट्रिप 5 रात और 6 दिनों की होगी। ट्रिप की शुरुआत कोची से होगी।

गंतव्य:

भुवनेश्वर
पुरी
कोणार्क
चिल्का लेक
यात्रा की शुरुआत:
ट्रिप 1 दिसंबर से शुरू होगी।

यात्रा का खर्च

सिंगल ऑक्यूपेंसी: ₹63,000 प्रति व्यक्ति
डबल ऑक्यूपेंसी: ₹50,800 प्रति व्यक्ति
ट्रिपल ऑक्यूपेंसी: ₹48,100 प्रति व्यक्ति

कैसे करें बुकिंग?

IRCTC की वेबसाइट पर जाएं।
अपनी ऑक्यूपेंसी के अनुसार पैकेज चुनें।
बुकिंग के लिए इस नंबर पर कॉल या वॉट्सऐप करें: 8287932064।
डायरेक्ट बुकिंग के लिए: बुकिंग लिंक पर जाएं

कैंसिलेशन पॉलिसी

21 दिन पहले रद्द करने पर: किराए का 30% काटा जाएगा।
15-21 दिन पहले रद्द करने पर: 55% कटौती।
8-14 दिन पहले रद्द करने पर: 80% कटौती।
8 दिन से कम समय में रद्द करने पर: कोई रिफंड नहीं मिलेगा।


पुरी और कोणार्क की यह यात्रा इतिहास, धर्म, और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है। IRCTC का यह पैकेज आपके लिए इस दिसंबर की छुट्टियों को खास बनाने का शानदार मौका है। जल्दी करें और अपनी बुकिंग सुनिश्चित करें।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Nov 22, 2024