NTA अगले सप्ताह NEET UG परिणाम 2024 घोषित करेगा। सीधे देखें NEET परिणाम

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 14 जून को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) 2024 के नतीजे घोषित करने वाली है। नतीजों के साथ-साथ NTA कट-ऑफ अंक भी जारी करेगी। संदर्भ के लिए, पिछले साल MBBS और BDS उम्मीदवारों के लिए NEET UG कट-ऑफ प्रतिशत सामान्य श्रेणी के लिए 50% और OBC, SC और ST उम्मीदवारों के लिए 40% था। नतीजे NTA की आधिकारिक वेबसाइट: exam.nta.ac.in/NEET-UG पर देखे जा सकेंगे।

NEET UG 2024 के नतीजे

इस वर्ष 5 मई को 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। उत्तर कुंजी 29 मई को उपलब्ध करा दी गई थी और अभ्यर्थियों को अनंतिम उत्तर कुंजी के खिलाफ आपत्तियां उठाने के लिए 31 मई तक का समय दिया गया था। NEET UG कट-ऑफ दो प्रकार के होते हैं: क्वालीफाइंग कट-ऑफ और एडमिशन कट-ऑफ। भारतीय मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में एडमिशन के लिए कट-ऑफ लिस्ट में शामिल होना ज़रूरी है। विदेशी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन NEET UG क्वालीफाइंग कट-ऑफ अंकों के आधार पर होता है।

NEET UG रिजल्ट 2024: स्कोरकार्ड कैसे चेक करें

NEET UG 2024 स्कोरकार्ड देखने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की आधिकारिक वेबसाइट या नीट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

2. रिजल्ट लिंक खोजें: होमपेज पर, "NEET UG 2024 Result" या ऐसा ही कुछ लिखा हुआ लिंक देखें। यह लिंक आमतौर पर रिजल्ट के समय प्रमुखता से प्रदर्शित होता है।

3. आवश्यक विवरण दर्ज करें: आपको अपना स्कोरकार्ड एक्सेस करने के लिए अपने क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे। इसमें आम तौर पर शामिल हैं: आपका NEET रोल नंबर, जन्म तिथि और सुरक्षा पिन (जैसा कि वेबसाइट पर दिखाया गया है)

4. सबमिट करें और परिणाम देखें: विवरण दर्ज करने के बाद, "सबमिट" या "परिणाम देखें" बटन पर क्लिक करें। आपका NEET UG 2024 स्कोरकार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

5. डाउनलोड करें और प्रिंट करें: स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट लें। यह काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

NTA अखिल भारतीय कॉमन मेरिट सूची

एनटीए अखिल भारतीय कॉमन मेरिट सूची में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर नीट यूजी 2024 कट-ऑफ प्रतिशत निर्धारित करेगा। इस वर्ष, सभी श्रेणियों में कट-ऑफ में मामूली गिरावट की उम्मीद है। सामान्य श्रेणी के लिए अनुमानित कट-ऑफ लगभग 720-130, एससी श्रेणी के लिए लगभग 129-108, एसटी श्रेणी के लिए 128-106 और ओबीसी श्रेणी के लिए 130-108 है। 2023 में सामान्य श्रेणी की कटऑफ 720-137 थी, जबकि 2022 में यह 715-117 थी। एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए कटऑफ 2022 में 116-93 से बढ़कर 2023 में 136-107 हो गई।

विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं पास करने वालों के लिए, शीर्ष मेडिकल कॉलेज

हर साल लाखों छात्र NEET UG परीक्षा देते हैं। विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं पास करने वालों के लिए, शीर्ष मेडिकल कॉलेजों में MBBS, BDS, BAMS, BHMS और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET UG पास करना आवश्यक है। पिछले साल, NEET UG के नतीजे 13 जून को जारी किए गए थे। NEET 2023 में, तमिलनाडु के प्रबंजन जे और बोरा वरुण चक्रवर्ती ने परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए पूर्ण अंक प्राप्त किए।