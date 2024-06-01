scorecardresearch
North-East Exit Poll: बीजेपी और स्थानीय पार्टियां आगे

इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार, 2024 के संसदीय चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को असम में 14 लोकसभा सीटों में से 9-11 सीटें जीतने की संभावना है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 2-4 सीटें मिलने की उम्मीद है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jun 1, 2024 22:35 IST
लोकसभा चुनाव में भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा और स्थानीय पार्टियां जीत सकती हैं

इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के शनिवार को आए नतीजों के अनुसार, लोकसभा चुनाव में भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा और स्थानीय पार्टियां जीत सकती हैं। आठ पूर्वोत्तर राज्यों, जिनमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम शामिल हैं, की लोकसभा में कुल 27 सीटें हैं। डिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में किए गए 5.8 लाख साक्षात्कारों पर आधारित है।

सिक्किम

इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के नतीजों में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को सिक्किम की एकमात्र सीट पर जीत मिलती दिखाई गई। राज्य में 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था और कुल मतदान प्रतिशत 79.88 प्रतिशत रहा। एग्जिट पोल के नतीजों में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रेम दास राय को विजयी बताया गया है। गौरतलब है कि 2019 में उन्हें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के इंद्र हंग सुब्बा ने हराया था।

अरुणाचल प्रदेश

एग्जिट पोल के नतीजों से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश की दो लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होने की उम्मीद है। राज्य में 19 अप्रैल को एक ही चरण में दो सीटों- अरुणाचल पश्चिम और अरुणाचल पूर्व के लिए मतदान हुआ था। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल पूर्व में 83.31 प्रतिशत और अरुणाचल पश्चिम में 73.60 प्रतिशत मतदान हुआ। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नबाम तुकी से है।

मेघालय

मेघालय में, इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को दो सीटों में से एक पर विजयी होने की भविष्यवाणी की गई है, जबकि एक स्थानीय पार्टी दूसरी सीट जीत सकती है। राज्य की दो सीटों - शिलांग और तुरा - के लिए 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था ।

त्रिपुरा

एग्जिट पोल के अनुसार मणिपुर की दो सीटों पर भाजपा बहुमत हासिल करने में सफल रहेगी। त्रिपुरा की दो सीटों- पश्चिमी त्रिपुरा और पूर्वी त्रिपुरा- पर पहले और दूसरे चरण में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को मतदान हुआ था।

नगालैंड

एग्जिट पोल के नतीजों से पता चलता है कि नागालैंड में कांग्रेस नागालैंड लोकसभा सीट पर विजयी होगी। पूर्वोत्तर राज्य में 19 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान हुआ था, जिसमें 57.72 प्रतिशत मतदान हुआ था। एग्जिट पोल के आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के एस सुपोंगमेरेन जमीर विजयी हो सकते हैं। 2019 में, एनडीपीपी-बीजेपी गठबंधन के तोखेहो येप्थोमी ने कांग्रेस के उम्मीदवार पर महत्वपूर्ण जीत हासिल की थी।

एग्जिट पोल के नतीजों से पता चलता है कि नागालैंड में कांग्रेस नागालैंड लोकसभा सीट पर विजयी होगी

मिजोरम

एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार, राज्य की एकमात्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस विजयी होगी। मिजोरम में 2019 के लोकसभा चुनावों में काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनजी) ने जीत हासिल की।

मणिपुर

एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार मणिपुर में कांग्रेस को एक सीट मिलने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों को एक सीट मिलने की उम्मीद है। 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने एक सीट और नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) ने एक सीट जीती थी।

एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार मणिपुर में कांग्रेस को एक सीट मिलने की संभावना है

असम

इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार, 2024 के संसदीय चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को असम में 14 लोकसभा सीटों में से 9-11 सीटें जीतने की संभावना है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 2-4 सीटें मिलने की उम्मीद है।

विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 2-4 सीटें मिलने की उम्मीद है

 

