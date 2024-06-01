scorecardresearch
Maharashtra में NDA को 48 में से 28-32 सीटें मिल सकती हैं, भारत को 16-20 सीटें: एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल

2019 में भाजपा ने 23 लोकसभा सीटें जीतीं, शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4, कांग्रेस ने 1, एआईएमआईएम ने 1 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती। कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) 2024 के चुनावों में भारत ब्लॉक गठबंधन के हिस्से के रूप में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं।

BT बाज़ार डेस्क
Jun 1, 2024
महाराष्ट्र में एनडीए को 48 में से 28-32 सीटें मिल सकती हैं

इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार, इस लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की कुल 48 सीटों में से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 28-32 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं, दूसरी ओर, इंडिया ब्लॉक को राज्य में 16-20 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र का चुनावी मैदान इस साल और भी दिलचस्प है क्योंकि 2019 के मुकाबले शिवसेना और एनसीपी दो हिस्सों में बंट गए हैं। इस चुनाव में भाजपा को 48 लोकसभा सीटों में से 20-22 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि शिवसेना (एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली) को 8-10 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के अनुसार शरद पवार की एनसीपी को 3-5 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अजित पवार के एनसीपी गुट को केवल 1-2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में किए गए 5.8 लाख साक्षात्कारों पर आधारित है। 

2019

2019 में गठबंधन में भाजपा और शिवसेना ने 48 लोकसभा सीटों में से 41 सीटें जीती थीं। 41 में से भाजपा ने 27.59 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 23 सीटें जीती थीं, जबकि शिवसेना 23.29 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीतने में सफल रही थी। हालाँकि, तब से बहुत कुछ बदल गया है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बगावत, उनके शिवसेना गुट को वैध घोषित किया जाना, एनसीपी का विभाजन और अजित पवार का उपमुख्यमंत्री बनना।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा नज़र बारामती पर है, जहाँ शरद पवार की एनसीपी ने अपनी बेटी और मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले को अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के खिलाफ़ मैदान में उतारा है। इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार, बारामती में सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच कड़ी टक्कर है। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 46 फीसदी, इंडिया ब्लॉक को 43 फीसदी और अन्य को 11 फीसदी वोट मिल सकते हैं। इस वर्ष महाराष्ट्र की महत्वपूर्ण सीटों में मुंबई उत्तर, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर मध्य, सतारा, कोल्हापुर, ठाणे, नागपुर और अमरावती शामिल हैं। शिंदे सेना ने एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को ठाणे से तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा भाजपा ने अमरावती से नवनीत राणा, मुंबई उत्तर मध्य से उज्ज्वल निकम, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल और मुंबई दक्षिण से राहुल शेवाले को मैदान में उतारा है। 2019 में भाजपा ने 23 लोकसभा सीटें जीतीं, शिवसेना ने 18, एनसीपी ने 4, कांग्रेस ने 1, एआईएमआईएम ने 1 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती। कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) 2024 के चुनावों में भारत ब्लॉक गठबंधन के हिस्से के रूप में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं।

Jun 1, 2024