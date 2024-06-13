NEET-UG 2024: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों के स्कोरकार्ड रद्द करने को कहा

scorecardresearch
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला किया है। केंद्र ने आगे बताया कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: Jun 13, 2024 17:49 IST
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 NEET-UG 2024 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का फैसला किया है। केंद्र ने आगे बताया कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा। प्रभावित छात्रों को जल्द ही उनके संशोधित अंकों के बारे में सूचित किया जाएगा, जिसमें पहले दिए गए किसी भी ग्रेस अंक को शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद उनके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते, उनके नतीजे 5 मई को आयोजित मूल परीक्षा के आधार पर होंगे।

परीक्षा 23 जून को होने की उम्मीद

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने संकेत दिया है कि पुनः परीक्षा 23 जून को होने की उम्मीद है, और परिणाम 30 जून से पहले जारी होने की उम्मीद है। इसके अलावा, पुनः परीक्षा के परिणाम के बाद 6 जुलाई से परामर्श सत्र शुरू होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET-UG 2024 मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़े विवाद से संबंधित तीन याचिकाओं पर सुनवाई की, जो एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित करती है।

मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स आवंटित किए जाने पर चिंता जताई

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 के आयोजन के संबंध में इन याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं में एडटेक कंपनी 'फिजिक्स वाला' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलख पांडे भी शामिल हैं, जिन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा 1,500 से अधिक उम्मीदवारों को मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स आवंटित किए जाने पर चिंता जताई है। पांडे ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह नीट (यूजी) 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच के लिए अपनी निगरानी में एक विशेषज्ञ पैनल गठित करे। इस साल 67 छात्रों ने परीक्षा में 720 का परफेक्ट स्कोर हासिल किया। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के फरीदाबाद में गड़बड़ी के संदेह के कारण जांच की गई, जहां एक ही केंद्र से छह उम्मीदवारों ने परफेक्ट स्कोर सूची में जगह बनाई।

