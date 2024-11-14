मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, CISF कंट्रोल रूम को आया कॉल
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बुधवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी देने वाला एक कॉल आया। एक अज्ञात कॉलर ने CISF कंट्रोल रूम में फोन कर दावा किया कि एयरपोर्ट को विस्फोट से उड़ाने की साजिश रची जा रही है।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बुधवार दोपहर बम से उड़ाने की धमकी देने वाला एक कॉल आया। एक अज्ञात कॉलर ने CISF कंट्रोल रूम में फोन कर दावा किया कि एयरपोर्ट को विस्फोट से उड़ाने की साजिश रची जा रही है। कॉलर ने "मोहम्मद" नाम के एक व्यक्ति का जिक्र किया, जो विस्फोटक लेकर मुंबई से अजरबैजान जाने वाला है। चेतावनी मिलने के तुरंत बाद, CISF ने पुलिस को सूचित किया और एयरपोर्ट पर सघन जांच शुरू की गई।
पहले भी दी जा चुकी हैं ऐसी धमकियां
यह पहली बार नहीं है जब किसी एयरपोर्ट या फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कुछ ही दिन पहले इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर भी बम की झूठी धमकी आई थी।
सोशल मीडिया पर मिली थी धमकी
25-26 अक्टूबर की रात, IGI एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की सूचना एक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मिली थी। सुरक्षा अधिकारियों ने तुरंत एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाते हुए प्रोटोकॉल लागू किए और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय किया। इसके तहत नागरिक उड्डयन सुरक्षा अधिनियम (SUA SCA) 1982 की धारा 3(1)(d) और BNS अधिनियम की धारा 351(4) के तहत मामला दर्ज किया गया।
बेरोजगार युवक ने दी थी झूठी धमकी
इस मामले में बाद में दिल्ली पुलिस ने 25 वर्षीय युवक शुभम उपाध्याय को गिरफ्तार किया, जो राजापुरी, उत्तम नगर का निवासी है। केवल 12वीं कक्षा तक पढ़े शुभम ने यह धमकी भरा फोन किया था।