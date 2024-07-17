Mumbai Airport से जून तिमाही में 7.2% की वृद्धि के साथ 1.34 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की 

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (Mumbai International Airport) ने हाल ही में अपने जून तिमाही (June Quarter) के परिणामों की घोषणा की, जिसमें उन्होंने 7.2% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की और कुल 1.34 करोड़ यात्रियों को संभाला। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि में 1.25 करोड़ यात्रियों की तुलना में काफी अधिक है।

advertisement

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिमिटेड (Mumbai International Airport Limited) के अनुसार, मई में यात्री यातायात 47 लाख तक पहुंच गया, जो पिछले महीने की तुलना में 7.9% अधिक था। जून में, सीएसएमआईए ने 43.9 लाख यात्रियों का स्वागत किया, जो एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 7% अधिक था।

Also Read: Zepto ने अपनी तीसरी एनिवर्सरी पर 750,000 ऑर्डर्स डिलिवर किए

इस वृद्धि का श्रेय भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कोविड-19 महामारी के बाद से यात्रा प्रतिबंधों में ढील और हवाई यात्रा की मांग में बढ़ोतरी को दिया जा सकता है। हवाई यात्रा में इस वृद्धि ने मुंबई एयरपोर्ट को अपने संचालन और राजस्व में सुधार करने में मदद की है।

MIAL के अनुसार, जून तिमाही में घरेलू यात्री यातायात 1.03 करोड़ था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात 3.14 मिलियन था। इसका मतलब है कि घरेलू यात्री यातायात में 6.9% की वृद्धि हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में 7.9% की वृद्धि हुई।

हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि इस वृद्धि का श्रेय भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कोविड-19 महामारी के बाद से यात्रा प्रतिबंधों में ढील और हवाई यात्रा की मांग में वृद्धि को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि एयरपोर्ट के संचालन और राजस्व में सुधार करने में मदद करेगी।

मुंबई एयरपोर्ट ने हाल ही में अपने संचालन और यात्री अनुभव में सुधार के लिए कई पहल शुरू की हैं। इनमें से कुछ हैं:

स्वचालित चेक-इन काउंटर और बेहतर सुरक्षा जांच

यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं और आराम स्थान



डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप्स के माध्यम से बेहतर यात्री अनुभव



इन पहलों ने मुंबई एयरपोर्ट को एक आधुनिक और यात्री-केंद्रित हवाई अड्डे बनाने में मदद की है। इससे न केवल यात्रियों को बेहतर अनुभव मिला है, बल्कि एयरपोर्ट की संचालन क्षमता और राजस्व में भी सुधार हुआ है।

मुंबई एयरपोर्ट के इन उत्कृष्ट परिणामों से यह स्पष्ट है कि भारतीय हवाई यात्रा उद्योग में तेजी से सुधार हो रहा है। कोविड-19 महामारी के बाद से, यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। मुंबई एयरपोर्ट इस वृद्धि का पूरा लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।