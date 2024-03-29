Aadhar अपडेट करने का आखिरी मौका ?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक बार फिर Aadhar Card धारकों के प्रति उदारता दिखाई है, और बिना किसी शुल्क के अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट करने की समय सीमा बढ़ा दी है। निवासियों के पास अब यह सुनिश्चित करने के लिए 14 जून 2024 तक का समय है कि उनके आधार विवरण वर्तमान हैं, जो 14 मार्च की पिछली समय सीमा से एक महत्वपूर्ण विस्तार है। यह कदम व्यापक चिंताओं के जवाब में आया है कि सभी व्यक्तियों के लिए अपने अपडेट को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए प्रारंभिक समय-सीमा अपर्याप्त थी। आधार, भारतीय निवासियों को जारी की गई 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या, विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने और वित्तीय लेनदेन करने में आधारशिला के रूप में कार्य करती है। आधार के साथ बायोमेट्रिक डेटा को एकीकृत करके, सिस्टम दोहरेपन के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और धोखाधड़ी गतिविधियों की पहचान करने में सहायता करता है। इसलिए, अपने दस्तावेज़ों को तुरंत अपडेट करके, निवासी अपनी जानकारी की सटीकता की रक्षा कर सकते हैं और दुरुपयोग के जोखिम को कम कर सकते हैं।

आधार विवरण अपडेट करने का महत्व

यूआईडीएआई निवासियों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख कारणों को रेखांकित करता है कि उनके आधार विवरण अद्यतन रहें:

1. सटीकता: आधार की जानकारी को सटीक रखने से प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के दौरान त्रुटियां कम हो जाती हैं।

2. बेहतर सेवाएँ: अद्यतन आधार डेटा सरकारी सेवाओं और लाभों की निर्बाध डिलीवरी की सुविधा प्रदान करता है।

3. सुरक्षा: जनसांख्यिकीय जानकारी का सत्यापन आधार के सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है और नकली पहचान का पता लगाने में सहायता करता है।

यूआईडीएआई की सिफारिशें उन व्यक्तियों पर लागू होती हैं जिन्होंने एक दशक से अधिक समय पहले अपने आधार कार्ड प्राप्त किए थे, उनसे अपनी पहचान का प्रमाण (पीओआई) और पते का प्रमाण (पीओए) दस्तावेजों को अपडेट करने का आग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त, 5 और 15 साल की उम्र में बच्चे के आधार कार्ड पर बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करना आवश्यक है। यह प्रक्रिया वयस्कों के लिए, नाबालिगों के लिए कोई अलग प्रक्रिया नहीं होने के साथ, एक समर्पित कार्ड के साथ, जिसे बाल आधार के रूप में जाना जाता है, नवजात शिशुओं के लिए भी उपलब्ध है।

14 जून 2024 तक ऑनलाइन अपडेट करने के लिए दिशानिर्देश

निवासी अपने आधार विवरण को निःशुल्क ऑनलाइन अपडेट करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

1. myAadhaar पोर्टल पर जाएं: uidai.gov.in/en/

2. अपने आधार नंबर और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके लॉगिन करें।

3. अपनी प्रोफ़ाइल पर प्रदर्शित मौजूदा पहचान और पते के विवरण की समीक्षा करें।

4. यदि किसी जानकारी में सुधार की आवश्यकता है, तो संबंधित दस्तावेज़ (पीओआई/पीओए) का चयन करें और एक स्कैन की गई कॉपी (जेपीईजी, पीएनजी, या पीडीएफ प्रारूप, 2 एमबी से कम) अपलोड करें।

5. दोनों दस्तावेज़ अपलोड करने पर, अपडेट के लिए अपनी सहमति सबमिट करें।

निःशुल्क अपडेट में शामिल हैं:

- नाम

- पता

- जन्मतिथि/आयु

- लिंग

- मोबाइल नंबर

- मेल पता

- रिश्ते की स्थिति

- सूचना साझा करने की सहमति

जबकि सभी जनसांख्यिकीय विवरण ऑनलाइन अपडेट किए जा सकते हैं, चेहरे की तस्वीरें, आईरिस स्कैन या उंगलियों के निशान जैसी बायोमेट्रिक सुविधाओं के लिए सत्यापन की आवश्यकता होती है, जो आधार नामांकन केंद्र पर जाकर किया जा सकता है।

ऑफ़लाइन अद्यतन प्रक्रिया:

ऑफ़लाइन चैनल पसंद करने वालों के लिए, निम्नलिखित चरणों की अनुशंसा की जाती है:

1. आधार लोकेटर वेबसाइट पर जाएं: shuvan.nrsc.gov.in/aadhaar/

2. नजदीकी आधार नामांकन केंद्रों का पता लगाने के लिए "आस-पास के केंद्र" टैब पर क्लिक करें।

3. वैकल्पिक रूप से, "पिन कोड द्वारा खोजें" अनुभाग में अपना पिन कोड दर्ज करके केंद्रों की खोज करें।

4. आवश्यक दस्तावेजों के साथ चयनित केंद्र पर जाएं और अपने आधार विवरण को अपडेट करने के लिए उनके निर्देशों का पालन करें।

आधार केंद्रों पर दस्तावेज़ अपडेट के लिए 50 रुपये का शुल्क लागू है।