Kolkata Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने में देरी पर उठाया सवाल

कोलकाता के डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने में हुई देरी पर सवाल उठाए हैं। यह मामला RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़ा है, जहां एक पोस्टग्रेजुएट मेडिकल छात्रा की हत्या की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई



सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई आज सुबह 10:30 बजे शुरू की। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले को प्राथमिकता के साथ सुना। कोर्ट ने कहा कि यह मामला केवल एक अपराध का नहीं है, बल्कि यह पूरे देश में स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों की सुरक्षा से जुड़ा है।

FIR में देरी पर सवाल



कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से पूछा कि FIR दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकतीं और हालात सुरक्षित नहीं हैं, तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं।" उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से भी सवाल किया कि वे क्या कर रहे थे जब हजारों लोग अस्पताल में घुस गए थे।

CBI जांच और डॉक्टरों का विरोध



इस मामले की जांच पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI को सौंप दी है। इस घटना ने पूरे देश में डॉक्टरों के बीच विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है, जिसमें वे बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों की विभिन्न संघों ने भी इस मामले में दखल देने की मांग की है।

