Jio का सिर्फ 1099 रुपये में 4G Phone लॉन्च, इंटरनेट और UPI जैसी सुविधाएं

देश के सबसे बड़े उद्योगति मुकेश अंबानी की Reliance Jio ने अपने ग्राहकों को दिवाली का गिफ्ट दिया है। रिलायंस जियो ने India Mobile Congress 2024 (IMC) में 2 नए 4G फीचर फोन को लॉन्च कर दिया है। लॉन्च किए गए दोनों 4G फीचर फोन JioBharat सीरीज के तहत लॉन्च किए गए हैं। इन दोनों फीचर फोन का नाम JioBharat V3 और V4 है। पिछले साल रिलायंस जियो ने जियोभारत सीरीज का V2 फोन लॉन्च किया था, जिसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा रहा था।

फीचर और कीमत

JioBharat V3, V4 4G फीचर फोन की कीमत की बात करें तो इन फोन की कीमत 1099 रुपये से शुरू है। जियो भारत का मंथली रिचार्ज प्लान सिर्फ ₹123 में उपलब्ध है, जिसमें अनलिमिटेड वॉयस कॉल और 14 GB डेटा शामिल हैं। यह दूसरे प्लेयर्स की तुलना में लगभग 40% बचत कर सकता है। ऐसे में लोगों को ये फोन काफी सस्ता पड़ने वाला है। ग्राहकों के लिए जियो भारत V3 और V4 फोन मोबाइल स्टोर के साथ-साथ JioMart और Amazon पर भी जल्द उपलब्ध कराएं जाएंगे।

V3 और V4 के फीचर्स

जियो भारत V3 और V4 फोन लेटेस्ट डिजाइन के साथ आते हैं। इन फोन में आपको 1000 mAh की बैटरी, 128GB तक की एक्सपेंडेबल स्टोरेज मिलेगी। इस फोन में 23 भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। जियो के इस फोन में पहले से ही jIO-TV, Jio Cinema, जियो-पे और जियो-चैट जैसे ऐप्‍स रहेंगे हैं। साथ में आप इस फोन में 455 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल देख सकते हैं। इसके अलावा फोन में आपको जियो-पे आसाीसे भुगतान और जियो-चैट अनलिमिटेड वॉयस मैसेजिंग, फोटो शेयर और ग्रुप चैट के अनेकों विकल्प देखने को मिलेंगे जियो अपने इस फोन में इन-बिल्ट-साउंड-बॉक्स के साथ UPI इंटीग्रेशन वाली जियो-पे सर्विस भी दे रही है। ऐसे में अब देखना है जियोभारत सीरीज V3 और V4 लोगों को कितना पसंद आता है।