scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतJEECUP 2024 Date Extended: पंजीकरण 10 मई तक बढ़ाया गया

JEECUP 2024 Date Extended: पंजीकरण 10 मई तक बढ़ाया गया

आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है, 'ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/05/2024 तक बढ़ा दी गई है। इसलिए सभी इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र समय पर अवश्य भरें। 'आवेदन पत्र भरने का यह अंतिम अवसर है।'

Advertisement
new delhi ,UPDATED: Mar 12, 2024 12:15 IST
admit
admit

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UPJEE) पॉलिटेक्निक के लिए पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, उम्मीदवार अब जेईईसीयूपी 2024 आवेदन पत्र 10 मई 2024 तक जमा कर सकते हैं।

विज्ञापन
आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है, 'ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10/05/2024 तक बढ़ा दी गई है। इसलिए सभी इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र समय पर अवश्य भरें। 'आवेदन पत्र भरने का यह अंतिम अवसर है।'

advertisement

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार पंजीकरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट, यानी jeecup.admissions.nic.in पर जा सकते हैं। पहले उम्मीद थी कि काउंसिल 10 मार्च को जेईईसीयूपी 2024 के एडमिट कार्ड जारी करेगी।

कैसे पंजीकृत करें
जेईईसीयूपी 2024 के लिए पंजीकरण करने के लिए उम्मीदवार इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट यानी jeecup.admissions.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, उम्मीदवार उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जिसमें लिखा है, 'जेईसीयूपी - 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना।'

चरण 3: स्क्रीन पर एक नया पेज दिखाई देगा।

चरण 4: खुद को पंजीकृत करें और आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ें।

चरण 5: आवेदन शुल्क का भुगतान करें और अपना आवेदन जमा करें।

चरण 6: भविष्य के संदर्भ के लिए अपने आवेदन का प्रिंटआउट लें।

जेईईसीयूपी 2024 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद 
उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

Published On:
Mar 12, 2024