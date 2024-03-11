JEECUP 2024 admit card: कहां चेक करें, यहां मिलेगी पूरी जानकारी

यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईईसीयूपी) 2024 के लिए एडमिट कार्ड आज, 11 मार्च, 2024 को आधिकारिक वेबसाइट, यानी, jeecup.admissions पर जारी करेगी। इस लिंक के सक्रिय होने के बाद अपने प्रवेश पत्र की जांच और डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि, अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। परीक्षा 16 मार्च से 22 मार्च 2024 तक होगी। आवेदक परीक्षा हॉल में अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि इसके बिना किसी को भी किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

जेईई कप 2024 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण?

आधिकारिक वेबसाइट jeecup.admissions.nic.in पर जाएं।

होमपेज पर उपलब्ध डायरेक्ट लिंक टैब 'UPJEE 2024 एडमिट कार्ड' पर क्लिक करें

इसके बाद, अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें

सबमिट पर क्लिक करें

आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक अपडेट और जानकारी के लिए यहां या आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।