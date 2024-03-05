JEE Main Paper 2 Result 2024 आज जारी होगा, यहां चेक करें

scorecardresearch
NewsभारतJEE Main Paper 2 Result 2024 आज जारी होगा, यहां चेक करें

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मुख्य सत्र 1 (बार्च/बीप्लानिंग) 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट यानी nta.ac.in पर जारी कर दी गई है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Mar 5, 2024 12:33 IST
jee results
jee result

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) मुख्य पेपर 2 परिणाम 2024 आज, 5 मार्च, 2024 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगी। हालाँकि, परिणाम घोषणा के संबंध में अंतिम पुष्टि अभी भी प्रतीक्षित है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक अपडेट और जानकारी के लिए यहां या आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

जेईई मेन सत्र 1 के लिए अंतिम उत्तर शीट जांचने के लिए सीधा लिंक

जेईई मेन सत्र 1 पेपर 2 की उत्तर शीट जांचने के चरण

NTA की आधिकारिक वेबसाइट---nta.ac.in पर जाएं


अंतिम उत्तर शीट पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी

इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें।

जेईई मेन्स सत्र 1 के लिए अनंतिम उत्तर शीट 6 फरवरी को जारी की गई थी। उम्मीदवारों के पास उत्तर शीट के खिलाफ, यदि कोई हो, आपत्तियां उठाने के लिए 9 फरवरी तक का समय था। जेईई मेन 2024 पेपर 2 परिणाम की दोबारा जांच या पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है।

Abhishek
Mar 5, 2024