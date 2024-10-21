मालदीव में भारतीय UPI सेवा चालू होगी

scorecardresearch
Newsभारतमालदीव में भारतीय UPI सेवा चालू होगी

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सेवा को लागू करने की तैयारी कर ली है। रविवार को मुइज्जू ने मालदीव में UPI की शुरुआत के लिए एक कंसोर्टियम का गठन किया और ट्रेडनेट मालदीव कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इसकी प्रमुख एजेंसी नियुक्त किया।

Adarsh Garg
Delhi,UPDATED: Oct 21, 2024 16:08 IST

मालदीव में UPI को शुरू करने के लिए समझौता अगस्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान किया गया था।
मुइज्जू ने पिछले साल 'इंडिया आउट' अभियान के आधार पर चुनाव जीता था और इस साल मई तक द्वीपीय राष्ट्र में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए नई दिल्ली से कहा था। हालांकि, मुइज्जू ने तब से अपने भारत-विरोधी रुख को कम किया है और इस महीने की शुरुआत में अपने पहले राज्य दौरे पर भारत का दौरा किया।

मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत पर्यटन है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 30 प्रतिशत और विदेशी मुद्रा का 60 प्रतिशत से अधिक उत्पन्न करता है।

