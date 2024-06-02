ICMAI CMA 2024 एडमिट कार्ड जारी, अभी डाउनलोड करें

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने जून 2024 में होने वाली फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ICMAI CMA 2024 परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी देरी से पहले अपने एडमिट कार्ड अभी चेक और डाउनलोड कर लें।

advertisement

प्रवेश पत्र तक आसान पहुंच के लिए, उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट यानी icmai.in पर अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा।

आईसीएमएआई सीएमए 2024 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण

आईसीएमएआई की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं

होमपेज पर उपलब्ध ICMAI जून एडमिट कार्ड 2024 लिंक पर क्लिक करें

अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें

सबमिट पर क्लिक करें

प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट ले लें।

आईसीएमएआई इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाएं 11 जून से 18 जून 2024 तक होंगी। अंतिम परीक्षा पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी।

जून सत्र 2024 के लिए ICMAI एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सीधा लिंक

जून 2024 के लिए फाउंडेशन परीक्षा 16 जून 2024 को दो पालियों में आयोजित की जाएगी: पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक।