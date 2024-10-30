चक्रवाती तूफान दाना से प्रभावित लोगों के साथ ICICI Lombard ने दिखाई एकजुटता, क्लेम सेटलमेंट के लिए बनाया 24/7 हेल्प डेस्क
हाल ही में ओडिशा के तटीय जिलों से टकराने वाले भीषण चक्रवात (साइक्लोन) दाना ने इन इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। जिसके बाद प्रमुख जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में शामिल आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने इस तूफान से प्रभावित लोगों के प्रति अपनी संवेदना जताई है। साथ ही इस कठिन समय में ओडिशा के प्रभावित सभी लोगों के साथ अपनी एकजुटता भी दिखाई है।
चक्रवात दाना
जब चक्रवात दाना ओडिशा के तटीय इलाकों और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों से टकराया तो इन इलाकों में हवा की रफ्तार 110 किमी/घंटा से अधिक थी और तूफानी हवा के साथ भारी बारिश ने इन इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया। जिसे देखते हुए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने ग्राहकों और समुदायों की सुरक्षा और भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से आग्रह किया है कि वे स्थानीय अधिकारियों और इमरजेंसी एडवाइजरी के जरिए अपडेट रहकर अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का मानना है कि इस तीव्रता की प्राकृतिक आपदाओं के चलते अप्रत्याशित डैमेज और नुकसान हो सकता है। चक्रवात दाना से प्रभावित पॉलिसीधारकों को तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए एक समर्पित हेल्प डेस्क बनाया है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की टीम इस कठिन समय के दौरान बिना रुकावट सहायता प्रदान करने के लिए 24/7 उपलब्ध है।
तत्काल सपोर्ट और सहायता के लिए, कृपया निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से संपर्क करें:
टोल-फ्री संपर्क नंबर : 1800-2666
ईमेल: customersupport@icicilombard.com
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इस कठिन समय के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुदायों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेंगे और जरूरत के अुसार अपना सपोर्ट प्रदान करेंगे।