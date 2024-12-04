आईसीआईसीआई लोम्बॉर्ड ने पेश की एलिवेट पॉलिसी, पुरानी बीमारियों का इलाज संभव

आईसीआईसीआई लोम्बॉर्ड ने अपनी एलीवेट पॉलिसी में जंपस्टॉर्ट फीचर पेश किया है जिसमें पुरानी बीमारियों का भी कवरेज मिल सकता है। इस मुद्दे पर हमने बात की आईसीआईसीआई लोम्बॉर्ड की हेड हेल्थ प्रॉडक्ट्स, ऑपरेशन्स एंड सर्विसेज, प्रिया देशमुख से

सवाल- भारत में लोग सबसे ज्यादा किन पूर्व-मौजूद स्थतियों/बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं?

advertisement

जवाब- भारत में संक्रामक और असंक्रामक दोनों प्रकार की बीमारियों का बोझ तेजी से बढ़ रहा है। भारत में रोग बोझ पहल ( Disease Burden Initiative) अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि असंक्रामक बीमारियों और चोटों का कुल बोझ, संक्रामक (communicable ) और बचपन की बीमारियों ( Childhood diseases) से सभी राज्यों में ज्यादा हो चुका है। इन जीवनशैली से संबंधित बीमारियों/विकारों के साथ ज्यादा लोग सामने आ रहे हैं, इस कारण भारत में लोग जिन सबसे सामान्य पूर्व-मौजूदा बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त करते हैं, वे मुख्य रूप से हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, दीर्घकालिक अवरोधक श्वसन रोग ( COPD), थायरॉयड विकार और गठिया हैं।

सवाल- हाल के वर्षों में बीमा नीतियाँ कैसे विकसित हुई हैं ताकि पूर्व-मौजूदा बीमारियों/स्थितियों वाले व्यक्तियों को समायोजित किया जा सके?

जवाब- स्वास्थ्य बीमा नीतियाँ महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई हैं ताकि पूर्व-मौजूदा स्थितियों/बीमारियों वाले व्यक्तियों को आसानी से समायोजित किया जा सके। इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं।

-पूर्व-मौजूदा बीमारियों के लिए प्रतीक्षा अवधि को कम किया गया है। उदाहरण के लिए, ऐलीवेट पॉलिसी में जंपस्टॉर्ट (Jumpstart) फीचर जो सूचीबद्ध पहले से मौजूद बीमारियों (PEDs) के लिए 31वें दिन से कवर प्रदान करता है।

-उच्च जोखिम श्रेणियों को समायोजित करने के लिए अंडरराइटिंग दिशानिर्देशों में ढील दी गई है।

-बेहतर वित्तीय सुरक्षा के लिए उच्च कवर सीमा प्रदान की गई है।

-व्यापक योजनाएँ जो नियमित निदान, निवारक देखभाल, और गंभीर बीमारियों के लिए कवर प्रदान करती हैं।

-ग्राहकों की जीवनशैली में हस्तक्षेप करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है ताकि वे अपनी मौजूदा बीमारियों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकें, ताकि वे लंबे समय तक स्वस्थ रहें।

सवाल- एक स्टैंडर्ड पॉलिसी और एक दूसरी पॉलिसी, जो पहले से मौजूद बीमारियों को जल्दी कवर करती है, के बीच औसत लागत का अंतर क्या है?

जवाब-एक स्टैंडर्ड पॉलिसी, जिसमें बीमित व्यक्ति को 2 या 3 साल की प्रतीक्षा अवधि पूरी करनी होती है, और एक ऐसी योजना, जो पहले से मौजूद बीमारियों को पहले दिन से या कम प्रतीक्षा अवधि में कवर करती है, के बीच औसत लागत का अंतर लगभग ~30% हो सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रतीक्षा अवधि में दी गई कमी के आधार पर, लागत में बदलाव हो सकता है, यदि कमी 1 साल, 2 साल, 30 दिन या यहां तक कि पहले दिन की कवर की अवधि के लिए प्रदान की जाती है।

advertisement

सवाल- पहले से मौजूद बीमारियों के लिए प्रतीक्षा अवधि आमतौर पर कैसे काम करती है, और क्या इन्हें कम करने तरीके हैं?

जवाब-जब किसी बीमा पॉलिसी को खरीदा जाता है, जिसमें पहले से घोषित और स्वीकृत स्थितियाँ शामिल होती हैं, तो उन स्थितियों पर लागू प्रतीक्षा अवधि बीमित व्यक्ति के पॉलिसी से जुड़ने की तारीख से शुरू होती है और निर्धारित प्रतीक्षा अवधि पूरी होने तक चलती है। यदि पॉलिसी में प्रतीक्षा अवधि को कम करने का विकल्प है, तो उसे जल्दी कवर प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इसका लाभ उठाने वाले व्यक्ति को पहले से मौजूद बीमारियों (PED) की प्रतीक्षा अवधि में कमी के विकल्प के लिए अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

सवाल- पहले से मौजूद स्थितियों वाले व्यक्तियों को बीमा खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जवाब- स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदते समय, पहले से मौजूद बीमारियों/स्थितियों वाले व्यक्तियों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लागू होने वाली पहले से मौजूद बीमारियों की प्रतीक्षा अवधि, मेडिकल लोडिंग के रूप में लिया जाने वाला अतिरिक्त प्रीमियम, रोगों और प्रक्रियाओं पर निर्धारित सब-सीमा, और पॉलिसी में उपलब्ध वेलनेस और निवारक सुविधाएँ। इन सभी पहलुओं को समझकर ही सही बीमा विकल्प चुना जा सकता है।

advertisement

सवाल- क्या बीमा कंपनियाँ ऐसे जीवनशैली कार्यक्रम या निवारक देखभाल सुविधाएँ प्रदान करती हैं जो विशेष रूप से मधुमेह जैसी स्थितियों वाले लोगों के लिए हों?

जवाब- बीमा कंपनियाँ मधुमेह जैसी स्थितियों वाले लोगों के लिए कई सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं। इसमें एक समर्पित क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट कार्यक्रम शामिल है, जो नियमित डायग्नोस्टिक और छोटे प्रक्रियाओं का कवर प्रदान करता है, साथ ही व्यक्तिगत आहार और पोषण परामर्श सुविधा और डॉक्टर की सलाह भी शामिल होती है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक और त्रैमासिक निवारक स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए एक उन्नत वेलनेस प्रोग्राम भी बीमा कंपनियाँ रोग प्रबंधन के लिए प्रदान करती हैं।

सवाल- परिवारिक फ्लोटर योजनाएँ आमतौर पर विभिन्न परिवार के सदस्यों के लिए पहले से मौजूद स्थितियों को कैसे संभालती हैं?

जवाब- पारिवारिक फ्लोटर योजनाओं के तहत, पहले से मौजूद बीमारियों का कवर व्यक्तिगत चिकित्सा इतिहास और रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है। प्रत्येक बीमित व्यक्ति के लिए PED (पहले से मौजूद बीमारियों) और प्रतीक्षा अवधि के लिए अलग से लोडिंग लगाई जा सकती है, जो चिकित्सा इतिहास और चिकित्सा अंडरराइटर के निर्णय पर आधारित होती है, जो स्थिति से जुड़े जोखिम का मूल्यांकन करते हैं।

advertisement

सवाल- क्या पहले से मौजूद बीमारी या स्थिति के कवर के लिए आवेदन करते समय कोई विशिष्ट दस्तावेज़ या मेडिकल परीक्षण आवश्यक होते हैं?

जवाब-हां, पहले से मौजूद बीमारियों/स्थितियों वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए आवेदन करते समय संबंधित चिकित्सा रिपोर्ट और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ऐसे दस्तावेज़ जो स्थिति की मौजूदगी और गंभीरता को साबित करते हों, और बीमित व्यक्ति द्वारा इलाज किए गए उपचार को दर्शाते हों, आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा अंडरराइटर के निर्णय के आधार पर, व्यक्ति को कुछ चिकित्सा परीक्षण भी कराना पड़ सकता है, जो ग्राहक द्वारा घोषित की गई स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हो।

सवाल- पहले से मौजूद स्थिति को कवर करने से किसी व्यक्ति की दीर्घकालिक बीमा लागत और कवर विकल्पों पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है?

advertisement

जवाब- पहले से मौजूद स्थिति वाली पॉलिसी खरीदने का मतलब है कि पॉलिसी पर लागू लोडिंग पॉलिसी की पूरी अवधि के लिए लागू होगी। यहां तक कि पॉलिसी को किसी अन्य बीमाकर्ता के पास पोर्ट करते समय भी लोडिंग लागू हो सकती है। एक बार जब ग्राहक अपनी निर्धारित प्रतीक्षा अवधि पूरी कर लेता है, तो पहले से मौजूद बीमारी (PED) के लिए कवर पॉलिसी की पूरी अवधि के लिए उपलब्ध रहेगा। हालांकि, बीमित व्यक्ति वार्षिक स्वास्थ्य जांच करवा सकते हैं और अपनी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रोग प्रबंधन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बीमा कंपनियाँ दीर्घकालिक रोग प्रबंधन में अनुकूल परिणाम के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कार प्रदान करने का तरीका भी देती हैं।