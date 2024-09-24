क्रेडिट कार्ड का स्मार्ट इस्तेमाल कैसे करें

अधिकांश लोगों को अपने पहले क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लेते है और फिर सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेकर उन्होंने गलती कर दी। बिना सोचे-समझे इसका इस्तेमाल आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। ऐसे में, अगर आप समझ जाएं कि आपके पास कितने पैसे आते हैं और कितने खर्च होते हैं। फिर अपने खर्चों पर एक लिमिट लगा लें, तो आप क्रेडिट कार्ड से फायदा उठा सकते हैं।

मयंक मारकंडे, हेड ऑफ डिजिटल बैंक एयू0101 ए यू स्मॉल फायनांस बैंक के मुताबिक क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए और इसके लिए पहली शर्त है कि आय, कर्ज और बचत के लक्ष्यों को देखें, खर्च की सीमा तय करें

क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल

क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल से पहले आय, खर्च, कर्ज व बचत लक्ष्यों का आकलन करें। इससे खर्च सीमा तय करने व वित्तीय निर्णय लेने में मदद मिलेगी। याद रखें, क्रेडिट सीमा आपकी खर्च क्षमता का सही इंडीकेटर नहीं है। मान लीजिए, आप हर माह 1 लाख कमाते हैं। बचत 35 हजार व घर खर्च 45 हजार है। यानी 20 हजार रुपए बचे। क्रेडिट कार्ड पर 50 दिन का ब्याज मुक्त पीरियड देखते हुए आप 30 हजार की खरीदारी करते हैं। आप इसे आसानी से भर देंगेे। लेकिन लगातार 3 महीने इसी प्रवृत्ति को दोहराते हैं तो चौथे महीने 10 हजार कम पड़ जाएंगे। यानी आप उतनी ही अतिरिक्त शॉपिंग करें, जितना सरप्लस है।

मयंक मारकंडे के मुताबिक

मयंक मारकंडे के मुताबिक यह समझना अहम है कि क्रेडिट कार्ड का प्राथमिक लाभ बढ़ी हुई खर्च सीमा नहीं है। आप रणनीतिक रूप से कैशबैक, रिवॉर्ड्स प्रोग्राम और प्रमोशन की तलाश करें, जो आपके खर्च पैटर्न से मिलते हैं। इससे रिवॉर्ड, छूट व प्रमोशनल लाभ हासिल कर सकते हैं। ये लाभ 2-6% तक हो सकता है।एक मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए क्रेडिट कार्ड बिल का समय पर भुगतान करें। आपात स्थिति में बैलेंस फॉर्वर्ड प्लान बेहतर तरीका है, जो माह-दर-माह बकाया बढ़ने से रोकता है। बिल को ईएमआई में बदलना भी बेहतर रणनीति है। मयंक आगे कहते हैं कि खर्च आदत समझने के लिए क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखें। इन्हें नोट करें। इससे खर्च के बारे में पता चलेगा और गैरजरूरी खर्च में सुधार कर सकते हैं। यह नजरिया ठोस वित्तीय निर्णय लेने और क्रेडिट कार्ड का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा।