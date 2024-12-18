Health Insurance: इमरजेंसी में सोचेंगे-'काश ये गलती ना की होती, Top Up Plan लेते वक्त ध्यान रखें ये बातें

स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन स्थितियों का सामना किसी को भी कभी भी हो सकता है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) आपकी सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। हालांकि, कई बार मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस से सभी मेडिकल खर्चे कवर नहीं हो पाते, जिसके लिए आपको अपनी बीमा पॉलिसी में टॉप-अप प्लान (Top Up Plan) की आवश्यकता महसूस हो सकती है। आइए जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस टॉप-अप प्लान लेते वक्त किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए।

advertisement

क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस टॉप-अप?

हेल्थ इंश्योरेंस टॉप-अप एक अतिरिक्त सुरक्षा कवर होता है, जो आपकी मौजूदा बीमा पॉलिसी के कवरेज के ऊपर और अधिक कवरेज प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि आपकी मौजूदा पॉलिसी से खर्चे कवर नहीं हो पाते, तो इस टॉप-अप से आपको अतिरिक्त सहायता मिल सके।

डिडक्टिबल क्लॉज का रखें ध्यान

टॉप-अप योजना के अंतर्गत डिडक्टिबल वह राशि होती है, जो पॉलिसीधारक को पॉलिसी से पहले अपनी जेब से भुगतान करनी होती है, तब जाकर टॉप-अप कवर प्रभावी होता है। इस राशि का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर डिडक्टिबल राशि आपकी मौजूदा पॉलिसी के सम इंश्योर्ड के बराबर नहीं है, तो कवर में कोई गैप आ सकता है।

कवरेज ऑप्शन

टॉप-अप प्लान लेते वक्त यह सुनिश्चित करें कि इस प्लान के तहत कौन से मेडिकल खर्च कवर किए जा रहे हैं। जैसे अस्पताल में भर्ती होने के खर्च, गंभीर बीमारियों का इलाज, डेकेयर खर्च, और प्री-पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च। कुछ टॉप-अप प्लान में मटरनिटी बेनेफिट्स भी शामिल होते हैं, तो आपको इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए।

सुपर टॉप-अप प्लान

सुपर टॉप-अप प्लान में एक फायदा यह है कि अगर आपने एक बार डिडक्टिबल राशि चुका दी, तो आपको उसी साल में किसी भी नए क्लेम पर डिडक्टिबल फिर से नहीं देना पड़ता। यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है, जिन्हें बार-बार क्लेम करने की आवश्यकता होती है।

नेटवर्क अस्पताल जरूर चेक करें

जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस टॉप-अप प्लान लेते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क अस्पतालों का लिस्ट लंबा हो। नेटवर्क अस्पतालों में कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिलती है, लेकिन अगर अस्पताल नेटवर्क से बाहर हुआ, तो आपको पहले सभी खर्च अपनी जेब से करने होंगे, और बाद में रीइंबर्समेंट के लिए आवेदन करना होगा। अपने नजदीकी अस्पतालों की नेटवर्क लिस्ट चेक करना न भूलें।

प्रीमियम और प्लान की तुलना करें

टॉप-अप प्लान लेते वक्त अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम और प्लान की तुलना करें। यह ध्यान रखें कि कौन सी कंपनी आपको बेहतर सुविधाएं और फायदे दे रही है। बिना किसी तुलना के योजना का चुनाव करना भविष्य में आपको महंगा पड़ सकता है।

आपके हेल्थ इंश्योरेंस की सुरक्षा और कवर बढ़ाने के लिए टॉप-अप प्लान एक स्मार्ट तरीका हो सकता है। हालांकि, इसे लेते समय सही जानकारी और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। प्रीमियम, नेटवर्क अस्पताल और कवरेज की सही जानकारी के बिना कोई भी निर्णय लेना जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसलिए, यदि आप सोच रहे हैं कि क्या हेल्थ इंश्योरेंस टॉप-अप प्लान ले।