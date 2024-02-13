Haldwani Violence : Haldwani में मुख्य्मंत्री का Master Stroke ! जहां था अवैध निर्माण, वहां अब बनेगा पुलिस स्टेशन
हल्द्वानी के दंगाइयों पर पुलिस- प्रशासन का एक्शन जारी है। नैनीताल जिले की डीएम वंदना ने पुलिस की खुफिया रिपोर्ट मिलने के बाद बनभूलपूरा इलाके में जारी हुए 120 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं।
Uttarakhand के Haldwani इलाके में तनाव भरी शांति पसरी हुई है। पुलिस थाने को फूंके जाने और कई लोगों की मौत के बाद उत्तराखंड पुलिस 5 हजार अज्ञात दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लिप देखकर अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश चल रही है। इलाके में शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तराखंड पुलिस के साथ ही पैरा- मिलिट्री फोर्स भी इलाके में तैनात हैइ। सके साथ ही फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का अहसास दिलाया जा रहा है। इसी बीच CM Pushkar Singh Dhami ने हल्द्वानी मामले में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में जिस जगह से अवैध निर्माण हटाया गया था, वहां पर अब पुलिस थाना बनाया जाएगा।
उपद्रवियों के लिए उत्तराखंड में जगह नहीं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दंगाइयों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, 'हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया है, वहां पर अब पुलिस थाने का निर्माण किया जाएगा.' उन्होंने कहा, 'उपद्रवियों और दंगाइयों के लिए हमारी सरकार का यह स्पष्ट संदेश है कि देवभूमि की शांति से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा. ऐसे उपद्रियों के लिए उत्तराखण्ड में कोई स्थान नहीं है।
अब पूरे प्रदेश में चलेगा अतिक्रमण रोधी अभियान'
सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी हिंसा में शामिल किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। घटना में शामिल हर एक दंगाई को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि अब केवल हल्द्वानी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। जहां-जहां भी अतिक्रमण मिलेगा, वहां पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है। इस मामले में दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाएगा।
पुलिस के डर से बनफूलपुरा छोड़कर भाग रहे दंगाई
उधर बनभूलपुरा में 8 फरवरी को पुलिस- प्रशासन पर हमले और आगजनी के बाद दंगाइयों में दहशत का माहौल है। हिंसा के बाद पुलिस ने उन सब घरों को चिह्नित कर दिया है, जहां से 8 फरवरी को पुलिस- प्रशासन पर पत्थर फेंके जा रहे थे और पेट्रोल बमों से हमला किया जा रहा था। पैरा-मिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर पुलिस की टीमें ऐसे सभी घरों में लगातार छापेमारी कर आरोपियों को अरेस्ट कर रही हैं।
करीब 300 घरों में लटक चुके हैं ताले
इस छापेमारी से बचने के लिए करीब 300 घरों में रहने वाले लोग ताले लटकाकर परिवार समेत फरार हो चुके हैं। उनके फरार होने का सिलसिला दंगे वाली रात से ही शुरू हो गया था। पुलिस की पकड़ाधकड़ी से बचने के लिए वे 8 फरवरी की रात को ही चुपके बनभूलपुरा इलाके से परिवार समेत निकल गए और प्रदेश के दूसरे जिलों या यूपी के जनपदो में चले गए। अब पुलिस उन आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर छापेमारी के लिए वहां पुलिस टीमें भेज रही है।
120 लोगों के हथियार किए गए कैंसल
