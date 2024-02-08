वित्त मंत्री ने लोकसभा में पेश किया श्वेत पत्र, इस पर कल चर्चा होगी, 2014 से पहले और बाद की इकोनॉमी का हाल बताएंगी सरकार

वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। इस पर कल (शुक्रवार ) को चर्चा होगी। श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव की जानकारी दी जाएगी। इससे पहले Congress अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकों को अपनी तरफ मिलाया। वह डेमोक्रेसी खत्म कर रही है। कांग्रेस ने इसे 10 साल, अन्याय काल नाम दिया। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर PM Modi ने संसद में निशाना साधा। PM ने कहा- सरकार ने पिछले 10 साल में काफी विकास किया। इसे किसी की नजर न लग जाए, इसलिए कांग्रेस के ब्लैक पेपर को मैं काला टीका मानता हूं।

advertisement

Also Read: सरकार के White Paper से पहले Congress का Black Paper, Modi ने कहा - यह काले टीके जैसा, ताकि विकास को नजर न लगे

ब्लैक पेपर में रोजगार और लोकतंत्र के मुद्दे...

1. रोजगार

खड़गे ने कहा कि देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसे भाजपा सरकार कभी नहीं उठाती। नेहरू के जमाने के HAL, HMT, BHEL को उन्होंने कभी नहीं बताया। इसमें कितने लोगों को बेहतरीन नौकरियां मिलीं, ये कभी नहीं बताया। गांवों में रोजगार कम हो रहे हैं, क्योंकि सरकार नरेगा का पैसा रिलीज नहीं कर रही। गैर-भाजपा शासित राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तेलंगाना के साथ भेदभाव किया जा रहा है।

2. लोकतंत्र

खड़गे ने कहा कि मोदी कहते हैं कि अब इतने पैसे जमा हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं होते थे, ऐसा कहकर वे अप्रत्यक्ष रूप में हैरेसमेंट और प्रेशराइज कर रहे हैं और इलेक्शन में पैसा लगा रहे हैं। ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा ने 10 साल में 411 विधायकों को अपनी तरफ ले लिया। मैं ये नहीं कहता कि कितने पैसे देकर खरीदा। आप लोग जानते हैं कि हमारी कितनी सरकारें चुनी हुई थीं जैसे मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड। यहां सरकारें कैसे गिरीं, आप जानते हैं। अगर वे डराकर हमें कमजोर करना चाहते हैं तो न कांग्रेस और न ही मैं इससे प्रभावित होंगे।

प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में खड़गे को जवाब दिया

राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों को विदाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- हमारे यहां कोई बच्चा कुछ अच्छा कर लेता है या अच्छे कपड़े पहन कर तैयार होता है, तो परिवार में कोई कहता है कि नजर लग जाएगी, इसलिए काला टीका लगा दो। इसलिए जो काला टीका लगाने का काम किया है, उसके लिए मैं खड़गे जी को धन्यवाद देता हूं।

सीतारमण ने कहा था- UPA कार्यकाल पर व्हाइट पेपर लाएंगे

संसद में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने बताया था कि FDI यानी फर्स्ट डेवलप इंडिया। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया। यह 2005-2014 के दौरान आए FDI से दोगुना था। हम विदेशी पार्टनर्स से बाइलैट्रल इनवेस्टमेंट ट्रीटी (द्विपक्षीय निवेश के लिए समझौता) कर रहे हैं।