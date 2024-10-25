scorecardresearch
Diwali 2024: आखिर दिवाली 31 अक्तूबर की है या 1 नवंबर की?

इस साल दिवाली के पर्व को लेकर लोगों में तारीख को लेकर कुछ उलझन है। मुख्य दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 बजे से शुरू होकर 1 नवंबर को शाम 6:16 बजे तक रहेगी।

Ankur Tyagi
Delhi, Oct 25, 2024 15:24 IST

धनतेरस कब है

धनतेरस का पर्व इस बार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन परंपरा के अनुसार लोग सोने-चांदी के गहने और बर्तन खरीदते हैं और भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं।

छोटी दिवाली कब है

30 अक्टूबर को छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी की जयंती होती है, और यम देवता के नाम का दीया जलाना शुभ माना जाता है।

बड़ी दिवाली कब है

इस साल बड़ी दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है, और इस दिन लोग सुख-समृद्धि के लिए लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। काली पूजा भी इसी रात की जाती है। घरों में दीप जलाकर, पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर दिवाली की खुशियां मनाई जाती हैं।

गोवर्धन पूजा और अन्नकूट

दिवाली के अगले दिन, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा और अन्नकूट का आयोजन होता है।

भाई दूज कब है

\दिवाली का अंतिम पर्व भाई दूज इस साल 3 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों के तिलक कर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं।

