दिल्ली-NCR में आज घना स्मॉग और कोहरा, दृश्यता बेहद कम

दिल्ली, नोएडा और एनसीआर के अधिकांश क्षेत्रों में आज सुबह घना कोहरा और स्मॉग छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर दृश्यता सिर्फ 100 मीटर रही, जबकि हिंडन और अमृतसर एयरपोर्ट पर जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई। हवा में धुंध और प्रदूषण के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 349 की "बहुत खराब" श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

स्मॉग के कारणों में वाहनों का धुआं, पराली जलाना और ठंड के साथ हवा में नमी शामिल हैं। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ऑड-इवन स्कीम और अन्य उपाय कर रही है।