दिल्ली वालों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली, इमरजेंसी मीटिंग में केजरीवाल सरकार का फैसला

कैबिनेट मीटिंग के बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, 'दिल्ली में 24 घंटे और फ्री बिजली देना अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा वादा है, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 9 साल से पूरा कर रही है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Mar 7, 2024 18:53 IST
दिल्ली के उपभोक्ताओं को मिलने वाली फ्री बिजली की सुविधा मार्च 2025 तक जारी रहेगी. केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर अफसरों पर दिल्ली की मुफ्त बिजली सब्सिडी योजना रोकने का आरोप लगाया है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर इसे लेकर एक कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें बिजली सब्सिडी योजना को 31 मार्च 2025 तक के लिए पास कर दिया गया।

केजरीवाल को पोस्ट

मीटिंग के बाद अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा 'दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. आपकी 24 घंटे बिजली (जीरो पॉवर कट) और फ्री बिजली 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दी गयी है. इसमें वकील भाइयों के चैम्बर की भी फ्री बिजली शामिल है। बिजली सब्सिडी को लेकर कई लोगों के मन में संशय था - अगले साल मिलेगी, नहीं मिलेगी? मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने तो इसे रोकने की पूरी कोशिश की. लेकिन आपके बेटे ने ये काम भी करवा ही लिया. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली केवल दिल्ली और पंजाब में मिलती है. बाक़ी पूरे देश में लंबे लंबे पॉवर कट लगते हैं और हज़ारों रुपये के बिजली बिल भरने पड़ते हैं. क्योंकि दिल्ली में ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों की सरकार है।

यह भी पढ़ें: अरविंद केजरीवाल को ED की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन,16 मार्च को पेश होने को कहा

आतिशी ने केंद्र पर लगाया आरोप

कैबिनेट मीटिंग के बाद आतिशी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा, 'दिल्ली में 24 घंटे और फ्री बिजली देना अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा वादा है, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार पिछले 9 साल से पूरा कर रही है. दिल्ली इकलौता राज्य है जहां 24 घंटे बिजली आती है और 22 लाख लोगों का बिजली का बिल जीरो भी आता है. अरविंद केजरीवाल सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसे विरोधी रोकने की कोशिश नहीं करते हैं.  जब भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो हमारे विरोधी हर संभव प्रयास करते हैं कि अरविंद केजरीवाल का काम रुक जाए।'

आगे आतिशी ने कहा कि पिछले साल भी विरोधियों द्वारा बिजली सब्सिडी को रोकने की कोशिश की गई थी। एक समय तो ऐसा भी आया था जब घोषणा करनी पड़ी थी कि आज के बाद जीरो बिजली का बिल समाप्त हो जाएगा। इस साल भी पिछले 1 महीने से विरोधियों ने हर संभव प्रयास किया कि आने वाले साल 2024-25 के लिए दिल्ली वालों का बिजली का बिल जीरो ना आए और केजरीवाल सरकार की सब्सिडी योजना रुक जाए।

आतिशी ने कहा 'विरोधियों ने अफसर को बुलाया और उन्हें धमकाया कि दिल्ली वालों के ज़ीरो बिजली के बिल रुक जाएं. लेकिन अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली वालों से वादा कर देते हैं तो फिर कितनी ही चुनौतियां आ जाएं लेकिन उसे पूरा जरूर करते हैं। आज केजरीवाल सरकार की कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि दिल्ली वालों को फ्री बिजली के बिल और बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी. मुफ्त बिजली सब्सिडी योजना साल 2024 25 में भी जारी रखने का फैसला कैबिनेट ने लिया गया है।

ऐसा है मुफ्त बिजली का फॉर्मूला

आतिशी ने बताया कि 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 यूनिट तक बिजली का बिल आधा, दिल्ली के वकीलों, किसानों और 1984 के दंगा पीड़ितों को पिछले साल की तरह इस साल भी मुफ्त बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी. दिल्ली वालों का बिजली का बिल जीरो आता रहेगा. केजरीवाल सरकार की मुफ्त बिजली सब्सिडी योजना को 31 मार्च 2025 तक पास कर दिया गया है।

आगे आतशी ने कहा कि हमारे विरोधियों ने काम को रोकने के लिए एक नया तरीका अपना लिया है। ये अब अफसरों को धमकाते हैं कि अगर तुमने केजरीवाल सरकार के साथ काम किया या उनकी पॉलिसी लागू की तो विजिलेंस की जांच बिठा देंगे या सस्पेंड कर देंगे, या जेल में डाल देंगे,  या ED और सीबीआई के केस कर देंगे। पहले यह हम पर खुलकर वार करते थे लेकिन अब यह खुलकर वार नहीं करते हैं, बल्कि अफसरों के जरिए काम रोकने की कोशिश करते हैं।

Mar 7, 2024