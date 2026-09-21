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Newsटेक्नोलॉजीApple ने फिर निकाले कर्मचारी, Fitness+ का खर्च घटाने की तैयारी में कंपनी, जानिए पूरा मामला

Apple ने फिर निकाले कर्मचारी, Fitness+ का खर्च घटाने की तैयारी में कंपनी, जानिए पूरा मामला

Apple में एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी की खबर सामने आई है। कंपनी ने दो महीने से भी कम समय में दूसरी बार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। इस बार Fitness+ टीम के कुछ कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। इससे पहले अगस्त में 200 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी गई थी। जानिए Apple में बार-बार छंटनी क्यों हो रही है और कंपनी की आगे क्या योजना है।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 21, 2026 09:37 IST
रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने पिछले हफ्ते कुछ कर्मचारियों की छंटनी की। (फोटो: रॉयटर्स)
रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने पिछले हफ्ते कुछ कर्मचारियों की छंटनी की। (फोटो: रॉयटर्स)

In Short

  • Apple ने दो महीने से भी कम समय में दूसरी बार कर्मचारियों की छंटनी की है।
  • अगस्त में 200 से ज्यादा कर्मचारियों की नौकरी गई थी, अब Fitness+ टीम के कुछ कर्मचारी प्रभावित हुए हैं।
  • रिपोर्ट के मुताबिक, Apple आने वाले समय में Fitness+ का खर्च कम कर सकती है।

टेक कंपनी Apple में एक बार फिर कर्मचारियों की छंटनी की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने दो महीने से भी कम समय में दूसरी बार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। इस बार Apple की Fitness+ टीम के कुछ कर्मचारियों की नौकरी गई है। इससे पहले अगस्त में कंपनी ने 200 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी की थी।

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Fitness+ टीम में हुई छंटनी

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, Apple ने पिछले हफ्ते अपनी Fitness+ टीम के कुछ कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। इस छंटनी का असर मुख्य रूप से ऑडियो सर्विस पर काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है।

इनमें Time to Walk और Time to Run जैसे फीचर्स पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इन फीचर्स की मदद से यूजर्स Apple Watch पर बिना वीडियो देखे ऑडियो के जरिए वर्कआउट कर सकते हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले समय में इन फीचर्स के लिए नए ऑडियो कंटेंट कम जारी किए जा सकते हैं। हालांकि, फिलहाल इन्हें बंद करने की कोई योजना नहीं है।

अगस्त में 200 से ज्यादा कर्मचारियों की गई थी नौकरी

Apple ने इससे पहले अगस्त में भी कर्मचारियों की छंटनी की थी। उस दौरान Siri, Vision Pro और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जुड़ी टीमों के 200 से ज्यादा कर्मचारी प्रभावित हुए थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें करीब 100 कर्मचारी Vision Pro टीम से थे, जबकि अन्य 100 कर्मचारी Siri और सॉफ्टवेयर टीमों से जुड़े थे।

उस समय Apple ने कहा था कि कंपनी अपने कारोबार और यूजर्स को बेहतर अनुभव देने के लिए कुछ टीमों में बदलाव कर रही है।

क्या Fitness+ का खर्च घटाने की तैयारी में Apple?

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple आने वाले समय में Fitness+ पर होने वाला खर्च कम कर सकती है। इस सर्विस के लिए लगातार नया कंटेंट तैयार करना पड़ता है, जिस पर काफी खर्च होता है। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन छोड़ने वाले यूजर्स भी कंपनी के लिए एक चुनौती हैं।

ऐसी भी चर्चा है कि Apple भविष्य में Fitness+ के कुछ फीचर्स को अपने Health ऐप के साथ जोड़ सकती है। हालांकि, फिलहाल Fitness+ सर्विस बंद होने की कोई जानकारी नहीं है।

दूसरी टेक कंपनियों में भी छंटनी

Apple के अलावा दूसरी बड़ी कंपनियां भी कर्मचारियों की संख्या घटा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, Oracle ने बढ़ते AI खर्च के बीच इस महीने हजारों कर्मचारियों की छंटनी की है। वहीं, Uber ने 3,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है।

इसके अलावा Adidas ने भी इस महीने भारत में अपनी टेक टीम के 20% कर्मचारियों की छंटनी की है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 21, 2026