NewsभारतUPSC Prelims Exams की सुधार विंडो आज खुलेगी

UPSC Prelims Exams की सुधार विंडो आज खुलेगी

यह विंडो व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक विवरण और परीक्षा केंद्र प्राथमिकताओं के संपादन की अनुमति देती है। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों के लिए अपने आवेदनों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 26 मई, 2024 को आयोजित होने वाली है।

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Mar 7, 2024 13:55 IST
upsc

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) आज, 7 मार्च, 2024 को आधिकारिक वेबसाइट पर सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) 2024 प्रारंभिक के लिए आवेदन सुधार विंडो खोलेगी। जो आवेदक अपने आवेदन पत्र में सुधार या बदलाव करना चाहते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर सीधा लिंक सक्रिय होने के बाद ऐसा कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट यानी upsconline.nic.in पर बदलाव करने की आखिरी तारीख 13 मार्च 2024 तक है।

लॉगिन क्रेडेंशियल तैयार रखें
आवेदक पंजीकरण संख्या और पासवर्ड जैसे अपने क्रेडेंशियल दर्ज करके सुधार विंडो में बदलाव कर सकेंगे।

आधिकारिक सूचना पढ़ने के लिए सीधा लिंक

क्या संपादित करें?

संपादन कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट - upsc.gov.in पर जाएं

होमपेज पर उपलब्ध डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें

पूछे गए अनुसार अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें

फ़ोटो, हस्ताक्षर और बहुत कुछ सहित विवरण संपादित करें

सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांचें और सबमिट करें

भविष्य के संदर्भ के लिए इसे डाउनलोड करें।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक अपडेट और जानकारी के लिए यहां या आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें।

