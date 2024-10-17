फ्लाइट में बम की अफवाह के आरोप में छत्तीसगढ़ के किशोर को हिरासत में लिया गया

छत्तीसगढ़ के एक किशोर बम की झूठी धमकी देने के आरोप में किया हिरासत

एयरलाइन बम की अफवाह: मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ के एक किशोर को तीन उड़ानों में बम की झूठी धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया है। तीन दिनों के दौरान कम से कम 19 उड़ानों में बम की झूठी धमकी मिली, जिससे कुछ उड़ानों का संचालन बाधित हुआ।

पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ फ्लाइट्स में बम की धमकी की शिकायतें मिली थीं। जांच में पता चला कि इन पोस्ट के पीछे छत्तीसगढ़ का एक नाबालिग लड़का था। उसे हिरासत में लेकर उसके माता-पिता को नोटिस जारी कर किशोर न्याय बोर्ड को सौंप दिया गया है।

प्रारंभिक जांच से पता चला कि

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि लड़के और उसके दोस्त के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने अपने दोस्त की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर धमकी भरे पोस्ट डाले। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह मामला फर्जी बम धमकियों की अन्य घटनाओं से जुड़ा है।

बम की धमकी देने वाले आरोपियों की पहचान

इस बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि बम की धमकी देने वाले आरोपियों की पहचान की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नागरिक उड्डयन सचिव वुमलुनमंग वुलनाम ने कहा कि जांचकर्ताओं ने जानकारी जुटा ली है और कार्रवाई की जा रही है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इन "शरारती और गैरकानूनी" कार्यों की निंदा की और कहा, "ऐसी गतिविधियां गंभीर चिंता का विषय हैं और हम यात्रियों की सुरक्षा और विमानन क्षेत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।"