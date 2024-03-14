scorecardresearch
NewsभारतBJP List: दिल्ली में हंसराज हंस का टिकट कटा, जानें दूसरी लिस्ट में आया किसका नाम

BJP List: दिल्ली में हंसराज हंस का टिकट कटा, जानें दूसरी लिस्ट में आया किसका नाम

भाजपा की दूसरी सूची के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी राजधानी दिल्ली की सातों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहली सूची में पांच सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार पहले ही घोषित कर चुकी है।

Ankur Tyagi
New delhi,UPDATED: Mar 14, 2024 12:58 IST
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इसमें दिल्ली की दो लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी किया गया है. इसमें हंसराज हंस का टिकट कट गया है। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। वहीं, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेश चंदोलिया को टिकट दिया गया है।
बताते चलें कि क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर की सीट ईस्ट दिल्ली और गायक हंसराज हंस की नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। गौतम गंभीर पहले ही चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा सार्वजनिक रूप से जाहिर कर चुके थे। वहीं, हंसराज हंस का टिकट काटे जाने की चर्चा चल रही थी। 

4 मौजूदा सांसदों का कटा टिकट, मनोज तिवारी पर भरोसा 
कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें दिल्ली की सात में से पांच सीटों के लिए भी नाम घोषित किए थे। इनमें से चार सीटों पर पार्टी ने इस बार नए चेहरों को मैदान में उतारा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट से मनोज तिवारी को छोड़ दें, तो अब तक घोषित नामों में 2019 के चुनाव में जीते किसी भी चेहरे को पार्टी ने रिपीट नहीं किया है।
विदेश राज्यमंत्री मंत्री मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधुड़ी और प्रवेश सिंह वर्मा के साथ ही डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे दिग्गज नेता भी अपना टिकट नहीं बचा पाए. बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 2 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है।

बीजेपी ने की कुल 72 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा
गुजरात-7
दिल्ली-2
हरियाणा-6
हिमाचल प्रदेश-2
कर्नाटक-20
मध्य प्रदेश -5
उत्तराखंड-2
महाराष्ट्र -20
तेलंगाना- 06
त्रिपुरा-1

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 14, 2024