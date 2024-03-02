BJP Delhi List: नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट, हर्षवर्धन-रमेश बिधूड़ी का पत्ता कटा

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के ऐलान किए गए हैं. राजधानी दिल्ली की पांच सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। चार सांसदों के टिकट काटे गए हैं। मनोज तिवारी उत्तर-पूर्वी दिल्ली से मैदान में होंगे। पूर्व विदेश मंत्री सुष्मा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है।

बीजेपी की पहली लिस्ट में दिल्ली से जिन पांच उम्मीदवारों के नाम हैं उनमें - चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, नई दिल्ली सीट से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली सीट से कमलजीत सहरावत और दक्षिण दिल्ली सीट से रामवीर सिंह बिधूड़ी शामिल हैं।

बांसुरी ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद

बांसुरी स्वराज ने लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी नेताओं का धन्यवाद दिया. उन्होंने नारे भी लगाए 'फिर एक बार, मोदी सरकार.' उन्होंने उम्मीद जताई की देश की जनता पीएम मोदी में विश्वास करती है और उन्हें एक बार फिर भारी बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे।