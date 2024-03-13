NIA की गिरफ्त में आया बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट का संदिग्ध, नाम का भी हुआ खुलासा

बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है. सूत्रों ने बताया कि वह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कस्टडी में है. संदिग्ध की पहचान कथित रूप से शब्बीर के रूप में हुई है, जो कर्नाटक के ही बेलारी का रहने वाला बताया जा रहा है. एनआईए उससे पूछताछ कर रही है।

बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को धमाका हुआ था, जिसमें कम से कम दस लोग घायल हुए थे. धमाके में आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें टाइमर फिट किया गया था. इस घटना के बाद कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिससे संदिग्ध की पहचान की गई।

कैफे में नजर आया था संदिग्ध

जांच टीम ने कथित रूप से संदिग्ध की रूट मैपिंग की और उसे पकड़ने की कोशिश की थी. 1 मार्च को संदिग्ध को कैफे में देखा गया था, जिसने अपने हाथ में कथित तौर पर इडली की प्लेट ले रखी थी और अपने कंधे पर बैग टांग रखा था, जिसमें आशंका है कि वह आईईडी बम लेकर आया था।

भागने के दौरान बदले थे कपड़े

एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में उसी शख्स को कैफे की तरफ जाते भी देखा गया था। जांच टीम ने कैफे के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए और पाया कि शख्स ने ब्लास्ट के बाद फरार होने के दौरान कपड़े भी बदले थे. एक वीडियो में संदिग्ध को कथित रूप से शर्ट, कैप, चश्मा और फेस मास्क लगाते देखा गया था। एक अन्य वीडियो में वह पर्पल रंग का टी-शर्ट पहनते नजर आया था।

एनआईए ने किया दस लाख रुपये इनाम का ऐलान

वीडियो में टी-शर्ट पहनते हुए संदिग्ध ने अपने चेहरे पर मास्क लगा ही रखा है. एक तीसरे वीडियो में देखा गया कि संदिग्ध ने ना तो कैप और ना ही चश्मा पहन रखा था. नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने संदिग्ध की पहचान और उसका पता बताने वालों के लिए 10 लाख रुपये इनाम का ऐलान किया है। धमाके के बाद कैफे के 8 मार्च को दोबारा खोल दिया गया है।