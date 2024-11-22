scorecardresearch
Newsभारतअमेरिकी वीजा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले नंबर पर

अमेरिकी वीजा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले नंबर पर

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के छात्रों ने 2023 में भारत से अमेरिका जाने वाले कुल छात्र वीजा में 56% हिस्सेदारी हासिल की है। यह जानकारी अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास ने साझा की है। यह आंकड़ा इन दोनों राज्यों की शिक्षा में मजबूत पकड़ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहुंच को दर्शाता है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 22, 2024 16:11 IST

आंध्र और तेलंगाना क्यों आगे?

मजबूत शैक्षिक व्यवस्था

इन राज्यों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कोचिंग संस्थान मौजूद हैं।
GRE, TOEFL जैसे इंटरनेशनल टेस्ट की तैयारी में भी ये संस्थान छात्रों की मदद करते हैं।

अमेरिका की लोकप्रियता

अमेरिकी विश्वविद्यालयों की ग्लोबल पहचान और वहां बेहतर करियर के अवसर छात्रों को आकर्षित करते हैं।
कई परिवार उच्च शिक्षा को अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का साधन मानते हैं।

सपोर्ट सिस्टम

अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय और NRI नेटवर्क छात्रों को शुरुआती चुनौतियों से निपटने में मदद करता है।

सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले विषय

आंध्र और तेलंगाना के छात्र मुख्य रूप से कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग जैसे STEM विषयों में मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका जाते हैं। इन क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर उच्च मांग होने के कारण, ये विषय छात्रों की पहली पसंद बने हुए हैं।

