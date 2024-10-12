scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतAmber ग्रुप की कंपनी Ascent Circuits ने ₹650 करोड़ के निवेश की प्लानिंग

Amber ग्रुप की कंपनी Ascent Circuits ने ₹650 करोड़ के निवेश की प्लानिंग

Ascent Circuits, एम्बर समूह की एक कंपनी एक रणनीतिक कदम उठाते हुए होसूर, चेन्नई में एक नई अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Oct 12, 2024 18:09 IST
Amber Enterprises
Amber Enterprises

Ascent Circuits, एम्बर समूह की एक कंपनी एक रणनीतिक कदम उठाते हुए होसूर, चेन्नई में एक नई अत्याधुनिक सुविधा स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। 650 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, यह विस्तार एम्बर के पीसीबी निर्माण खंड में विकास की एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

advertisement

लगभग 90%  PCB आयातित होने के साथ, Amber ने असेंट सर्किट्स का अधिग्रहण और कोरिया सर्किट्स के साथ समझौता करके भारत की EMS सेक्टर में बढ़ने का काम किया है और महत्वपूर्ण घटकों के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए एक स्थानीयकरण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है।

एंटी-डंपिंग ड्यूटी का लागू होना घरेलू पीसीबी निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहलों के अनुसार, यह सुविधा घरेलू निर्माण और आयात प्रतिस्थापन क्षमताओं को और मजबूत करेगी।

भारत में PCB बोर्ड बाजार 11% की वार्षिक विकास दर (CAGR) पर बढ़ रहा है, एम्बर एक शुद्ध RAC खिलाड़ी से एक व्यापक, पीछे की ओर एकीकृत B2B विविध समाधान प्रदाता के रूप में विकसित हो रहा है।

यह विस्तार हमारे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए एक मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। एम्बर समूह के एक प्रवक्ता ने कहा। PCB इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की रीढ़ हैं और इसलिए स्थानीयकरण के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसके अतिरिक्त, यह सुविधा राज्य में 1,000 से अधिक लोगों के लिए सीधे और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी सृजित करेगी।

यह अत्याधुनिक पीसीबी सुविधा महत्वपूर्ण घटकों के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देगी क्योंकि भारत सेमीकंडक्टर और चिप सब्सट्रेट में अपनी पहचान बना रहा है। नई सुविधा पूरी होने पर दो चरणों में प्रति वर्ष 8,40,000 वर्ग मीटर तक की निर्माण क्षमता सृजित करेगी। यह विस्तार भारत के ऑटोमोटिव, औद्योगिक, टेलीकॉम क्षेत्रों, और रक्षा एवं एयरोस्पेस जैसे अन्य क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रणनीतिक रूप से स्थित है, असेंट सर्किट्स को देश का प्रमुख निर्माता बना रहा है जो डबल-साइडेड और मल्टी-लेयर पीसीबी में विशेषज्ञता रखता है।

Edited By:
harsh verma
Published On:
Oct 12, 2024