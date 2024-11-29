Air India Pilot Suicide Case: सृष्टि तुली की मौत पर उठा विवाद, बॉयफ्रेंड आदित्य के खिलाफ FIR दर्ज

एयर इंडिया की पायलट सृष्टि तुली की आत्महत्या से जुड़े मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सृष्टि, जिन्होंने हाल ही में अपना कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस पास किया था और एयर इंडिया में नौकरी पाई थी, की असमय मौत ने उनके परिवार और करीबियों को गहरा सदमा दिया है। उनके परिवार ने सृष्टि के बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

परिजनों के अनुसार

परिजनों के अनुसार, सृष्टि और आदित्य पंडित पिछले दो साल से रिश्ते में थे, लेकिन उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। सृष्टि के पिता का कहना है कि आदित्य छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता और सृष्टि को दबाव में रखता था।

हाल ही में, आदित्य की बहन की सगाई में सृष्टि फ्लाइट की ड्यूटी के कारण शामिल नहीं हो पाई थी। इस बात से नाराज होकर आदित्य ने सृष्टि को फोन पर ब्लॉक कर दिया था और 10-12 दिनों तक बात नहीं की। यह सृष्टि के लिए मानसिक तनाव का कारण बना।

सृष्टि और आदित्य के बीच नवंबर 2023 में भी विवाद हुआ था। आदित्य चाहता था कि सृष्टि सिर्फ उसकी पसंद की जगह से शॉपिंग करे, लेकिन जब सृष्टि ने मना किया, तो झगड़ा बढ़ गया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आदित्य अक्सर सृष्टि को अपमानित करता था और उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डालता था। शिकायत में यह भी बताया गया कि एक बार झगड़े के दौरान आदित्य ने गाड़ी तेज चलानी शुरू कर दी थी, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। इन घटनाओं ने सृष्टि को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया था।

सृष्टि के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आदित्य पंडित के खिलाफ BNS की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया है। कोर्ट ने आदित्य को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सृष्टि तुली, जो अपने करियर में नई ऊंचाइयां छू रही थीं, ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, यह सवाल अब भी बरकरार है। इस घटना ने समाज में रिश्तों में आपसी समझ और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा को एक बार फिर जोर दिया है।

सृष्टि तुली का मामला सिर्फ व्यक्तिगत तनाव का नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों में असंतुलन के प्रभाव को उजागर करता है। यह घटना एक गंभीर चेतावनी है कि किसी भी रिश्ते में सम्मान और संवाद कितना जरूरी है।