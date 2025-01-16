दशकों के खराब प्रदर्शन के बाद देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब निर्णायक मोड़ पर

ग्रामीण भारत की विकास गाथा का एक बहुत ही अभिन्न अंग है क्योंकि हमारी कामकाजी उम्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण भारत में है। भारत की 64% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की जीडीपी में लगभग आधे का योगदान देती है। पिछले दशक में, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार के लिए कई निवेश किए गए हैं और इससे बहुत लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाया गया है। लेकिन सामाजिक कल्याण में सुधार के लिए सभी निवेशों के बावजूद, रोजगार के लिए कृषि पर बहुत अधिक निर्भरता के कारण पिछले कुछ वर्षों में समग्र स्तर पर ग्रामीण आय में अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में फंड मैनेजर प्रियंका खंडेलवाल का कहना है कि पिछले दस वर्षों में हमने गैर-कृषि नौकरियों में कार्यरत लोगों के प्रतिशत में कोई भौतिक सुधार नहीं देखा है। अनिवार्य रूप से, आजीविका के लिए कृषि पर निर्भरता अधिक थी और क्योंकि कृषि आय वृद्धि सीमाबद्ध थी। शहरी आय वृद्धि बेहतर रही है। यही कारण है कि शहरी भारत ने ग्रामीण भारत की तुलना में आय और उपभोग वृद्धि के मामले में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड इन विकास चालकों का लाभ उठाना चाहता है।यह फंड विपरीत और संरचनात्मक निवेश के अवसरों को संतुलित करते हुए ग्रामीण विकास और उपभोग विषयों में निवेश प्रदान करता है। यह निफ्टी इंडिया रूरल इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो 11 क्षेत्रों और 75 शेयरों को कवर करने वाला एक विविध बेंचमार्क है, जिसमें लार्ज-कैप कंपनियों के प्रति एक मजबूत पूर्वाग्रह है।

यह फंड कुछ संरचनात्मक विषयों और खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों पर जोर देता है जिनमें ग्रामीण विकास में तेजी आने के साथ अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता है। अपने बहु-क्षेत्रीय और लचीले दृष्टिकोण के साथ, फंड का लक्ष्य उभरते ग्रामीण परिदृश्य को नेविगेट करना और स्थायी दीर्घकालिक रिटर्न प्रदान करना है। निवेशकों के लिए, यह व्यापक-आधारित पुनर्प्राप्ति का लाभ उठाने और संतुलित आर्थिक विकास की दिशा में भारत की यात्रा में भाग लेने का अवसर दर्शाता है।

हालाँकि, इस दशक में ग्रामीण भारत के लिए दृष्टिकोण अलग हो सकता है क्योंकि गैर-कृषि नौकरियों के लिए दृष्टिकोण बेहतर दिख रहा है। घरेलू जरूरतों के साथ-साथ निर्यात के लिए भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने पर जो जोर दिया जा रहा है, उसमें गैर-कृषि नौकरियों की उपलब्धता में सुधार करने की क्षमता है। निर्माण संबंधी नौकरियों का परिदृश्य काफी बेहतर है, साथ ही रियल एस्टेट चक्र में सुधार से भी मदद मिली है। लाडली बहना जैसी योजना के जरिये ग्रामीण उपभोग और/या बचत के लिए अच्छा संकेत है। कृषि संकेतक भी अच्छे दिख रहे हैं जो निकट अवधि में कृषि आय के लिए अच्छा संकेत है।

जैसे-जैसे ग्रामीण भारतीयों की आय में सुधार होगा, ग्रामीण उपभोग में भी वृद्धि होने की संभावना है। लेकिन ग्रामीण विकास में भी तेजी आनी चाहिए। वित्तीय समावेशन एक ऐसा विषय है जिससे लाभ हो सकता है। जैसे-जैसे आय बढ़ती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बचत बढ़नी चाहिए और जमा राशि में वृद्धि की संभावना को देखते हुए, बैंकिंग क्षेत्र अपने शाखा नेटवर्क का विस्तार करने के लिए देश में गहराई तक जाने पर विचार करेगा। जब आय में सुधार होगा, तो लोग अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बढ़ने की गुंजाइश है।

कनेक्टिविटी एक अन्य विषय है जो ग्रामीण विकास से लाभान्वित होता है। पिछले दशक में सड़क बुनियादी ढांचे और बिजली की उपलब्धता में सुधार के लिए जितना निवेश किया गया है, उससे दूरसंचार और ऑटो जैसे क्षेत्रों को फायदा हो सकता है। किफायती टेलीकॉम टैरिफ और सस्ते स्मार्टफोन की उपलब्धता ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्रामीण भारतीय दुनिया से जुड़े हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत में जागरूकता और आकांक्षाएं बढ़ी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचा उतना विकसित नहीं है, बढ़ती डिस्पोजेबल आय के साथ, ग्रामीण भारत में दोपहिया और यात्री वाहनों की बिक्री में सुधार हो सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत बढ़नी चाहिए, न केवल घरेलू खपत के कारण बल्कि औद्योगिक खपत के कारण भी। लेकिन ऊर्जा की औद्योगिक खपत ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ सकती है क्योंकि विनिर्माण इकाइयाँ देश में अधिक गहराई में स्थापित की जाती हैं। पिछले कई वर्षों में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भूमि की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। सड़क बुनियादी ढांचे, बिजली और पानी की आपूर्ति की उपलब्धता में सरकारी निवेश ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के निवेश मामले को मजबूत किया है, जो ऊर्जा क्षेत्र और रोजगार के अवसरों के लिए अच्छा संकेत है।

जब घरेलू आय बढ़ती है, तो लोग बेहतर जीवन जीने, बेहतर दिखने और बेहतर महसूस करने की इच्छा रखते हैं। उपभोग से जुड़े कई क्षेत्रों को इससे लाभ होता है, जैसा कि हमने पिछले दशक में शहरी भारत में देखा है। ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय भी उस मोड़ के करीब है जहां से गैर-खाद्य खपत बढ़नी चाहिए और जो कंपनियां इन उपभोक्ताओं की सेवा पर ध्यान केंद्रित करती हैं उन्हें बेहतर विकास संभावनाओं से लाभ हो सकता है।