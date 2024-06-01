scorecardresearch
Newsभारतपंजाब में AAP को नुकसान , कांग्रेस को फायदा: एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
NEW DELHI,UPDATED: Jun 1, 2024 22:15 IST
इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार, कांग्रेस को पंजाब में 2019 के अपने प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद है और उसे 7-9 सीटें जीतने का अनुमान है, जबकि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) का प्रदर्शन निराशाजनक रहने की संभावना है और उसे 0-2 सीटें मिल सकती हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार, भाजपा को 2-4 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि शिरोमणि अकाली दल (एसएडी), जो कभी उत्तरी राज्य में प्रमुख ताकत थी, अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। अन्य दलों को 0-1 सीटें मिलने की उम्मीद है।

सर्वेक्षण के अनुसार, वोट प्रतिशत के संदर्भ में कांग्रेस को 31 प्रतिशत सीटें मिलने की उम्मीद है, इसके बाद भाजपा को 26 प्रतिशत, शिअद को 20 प्रतिशत, आप को 18 प्रतिशत और अन्य दलों को 5 प्रतिशत सीटें मिलने की उम्मीद है।
इंडिया टुडे-एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल सभी 543 संसदीय क्षेत्रों में किए गए 5.8 लाख साक्षात्कारों पर आधारित है पंजाब में लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण में एक जून को मतदान हुआ। राज्य में बहुकोणीय मुकाबला है, जिसमें आप, कांग्रेस, भाजपा और शिअद मुख्य पार्टियां हैं।

2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आठ सीटें मिलीं, जबकि शिअद और भाजपा को दो-दो सीटें मिलीं। आप को सिर्फ एक सीट मिली।इस वर्ष के लोकसभा चुनावों में जिन मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों पर नजर रहेगी उनमें गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर, लुधियाना, बठिंडा और पटियाला शामिल हैं।

गुरदासपुर में पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा का मुकाबला आप के अमनशेर सिंह, शिअद के दलजीत सिंह चीमा और भाजपा के दिनेश सिंह से है। अमृतसर में गुरजीत सिंह औजला (कांग्रेस), कुलदीप सिंह धालीवाल (आप), अनिल जोशी (शिअद) और पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू (भाजपा) उम्मीदवार हैं।

खडूर साहिब में खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह, जो वर्तमान में असम के डिब्रूगढ़ की जेल में है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है। अन्य उम्मीदवारों में कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा, आप के लालजीत सिंह भुल्लर, शिअद के विरसा सिंह वल्टोहा और भाजपा के मनजीत सिंह मन्ना मियांविंड शामिल हैं।

जालंधर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी का मुकाबला आप के पवन कुमार टीनू, शिअद के मोहिंदर सिंह केपी और भाजपा के सुशील कुमार रिंकू से है। लुधियाना में मुख्य उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वडिंग (कांग्रेस), अशोक पाराशर पप्पी (आप), रंजीत सिंह ढिल्लों (शिअद) और रवनीत सिंह बिट्टू (भाजपा) हैं।

बठिंडा में प्रमुख उम्मीदवार शिअद नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, आप के गुरमीत सिंह खुदियां, कांग्रेस के जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू और भाजपा की परमपाल कौर सिद्धू हैं।

पटियाला में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं और उनके प्रतिद्वंद्वी हैं धर्मवीर गांधी (कांग्रेस), आप के बलबीर सिंह और शिअद के नरिंदर कुमार शर्मा।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Jun 1, 2024