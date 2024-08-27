राम मंदिर के निर्माण में अब तक 540 करोड़ खर्च हुए, 850 करोड़ और खर्च होंगे
योध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में सात महीने बीत चुके हैं।इस बीच श्रीराम ट्रस्ट ने अब तक मंदिर के निर्माण कार्य में होने वाले खर्च को सार्वजनिक किया है। ट्रस्ट ने आने वाले समय में मंदिर पूरा होने तक का अनुमानित व्यय और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की व्यवस्था में हुए खर्च का ब्योरा भी दिया है।
अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर में सात महीने बीत चुके हैं।इस बीच श्रीराम ट्रस्ट ने अब तक मंदिर के निर्माण कार्य में होने वाले खर्च को सार्वजनिक किया है। ट्रस्ट ने आने वाले समय में मंदिर पूरा होने तक का अनुमानित व्यय और प्राण प्रतिष्ठा समारोह की व्यवस्था में हुए खर्च का ब्योरा भी दिया है।अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक में सभी सदस्यों के साथ ये जानकारियाँ साझा की गई हैं।इसके अनुसार अब तक 540 करोड़ रुपए मुख्य मंदिर के निर्माण कार्य में खर्च हो चुके हैं तो वहीं आगे के मंदिर और अन्य निर्माण के लिए क़रीब 850 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होगा। इधर मंदिर में रामलला के भक्त भी दिल खोल कर दान कर रहे हैं।
ट्रस्ट के सदस्यों के सामने बैठक
इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण का लेखा जोखा ट्रस्ट के सदस्यों के सामने बैठक में रखा है। ट्रस्ट के अनुसार अब तक राम मंदिर के निर्माण में 540 करोड़ रुपए खर्च जो चुके हैं। मंदिर की व्यवस्थाओं पर अब तक व्यवस्थाओं पर 776 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मंदिर में लाइटिंग, सुरक्षा और दूसरे रखरखाव पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार व्यवस्था की गई है।
रामलला के भक्त दे रहे हैं दिल खोलकर दान :
ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण और अन्य ख़र्चों के साथ ट्रस्ट को होने वाली आय का विवरण में सभी सदस्यों के सामने रखा गया।श्रीरामलला के भक्तों ने दिल खोल कर दान दिया है। श्रीराम ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ब्योरा देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में मंदिर के काउण्टर पर जा कर 53 करोड़ रुपए दान दिये।इसमें चेक और कैश से मिली धनराशि है।जबकि रामलला के दानपात्र में 24 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा की राशि आयी है।इसकी गिनती अभी जारी है। ट्रस्ट ने ऑनलाइन दान की भी जानकारी दी थी।रामलला के भक्तों ने 71 करोड़ रुपए ट्रस्ट के अकाउंट जमा किए हैं।विदेशों से रामलला को दान देने के इच्छुक भक्तों की संख्या को देखते हुए नवम्बर 2023 में श्रीराम ट्रस्ट ने इसके लिये रजिस्ट्रेशन कराया था।इस साल मार्च तक इससे 10 करोड़ 43 लाख रुपए ट्रस्ट के एकाउंट् में जमा किए हैं। श्रीराम ट्रस्ट के बैंक खाते में जो धन जमा है उस पर इस वित्तीय वर्ष में 204 करोड़ रुपये ब्याज मिला है।