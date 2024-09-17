Jio AirFiber की बुकिंग के साथ 365-दिन का फ्री रिचार्ज

scorecardresearch
रिलायंस जियो अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एक आकर्षक डील पेश कर रहा है। 3,599 रुपये का 365 दिन का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज प्लान। हालांकि, इसमें एक दिक्कत है - इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको नया एयरफाइबर कनेक्शन बुक करना होगा।

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 17, 2024 18:32 IST
रिलायंस जियो अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एक आकर्षक डील पेश कर रहा है। 3,599 रुपये का 365 दिन का मुफ्त मोबाइल रिचार्ज प्लान। हालांकि, इसमें एक दिक्कत है - इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपको नया एयरफाइबर कनेक्शन बुक करना होगा।
यह रणनीतिक कदम स्पष्ट रूप से जियो की एयरफाइबर ब्रॉडबैंड सेवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है। कंपनी  हाल ही में लॉन्च किए गए एवायरलेस ब्रॉडबैंड तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए ये योजना लेकर आई है।

एयरफाइबर बुक करें: जियो की वेबसाइट या मायजियो ऐप के ज़रिए नया एयरफाइबर कनेक्शन बुक करें। बुकिंग शुल्क मात्र 50 रुपये है।

एयरफाइबर फ्रीडम ऑफर: 3 महीने के एयरफाइबर प्लान पर 30% की छूट पाएं, जिससे इसकी कीमत घटकर 2,121 रुपये रह जाएगी।

इस प्लान में शामिल हैं:

प्रति माह 1000GB डेटा FUP सीमा के साथ असीमित वाई-फाई।

800 से अधिक डिजिटल टीवी चैनलों तक पहुंच।

13 से अधिक ओटीटी ऐप्स की सदस्यता।

निःशुल्क रिचार्ज: एयरफाइबर बुक करने वाले चयनित उपयोगकर्ताओं को 3,599 रुपये का वार्षिक रिचार्ज प्लान निःशुल्क मिलेगा।

3,599 रुपये की योजना के लाभ:

इस योजना में आपको कई और फायदे भी मिलेंगे

प्रतिदिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा

असीमित 5G डेटा

प्रतिदिन 100 निःशुल्क एसएमएस

किसी भी नेटवर्क पर निःशुल्क राष्ट्रीय रोमिंग

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 17, 2024