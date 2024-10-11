12 October New OTT Release: Netflix, Prime Video, Hotstar पर इस हफ्ते क्या?

इस हफ़्ते नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, डिज़्नी+ हॉटस्टार, ज़ी5, जियोसिनेमा और सोनीलिव जैसे लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर फ़िल्मों और वेब सीरीज़ का एक नया सेट आ रहा है।

सोनी लिव पर 'रात जवाँ है' - एक कॉमेडी-ड्रामा जो तीन दोस्तों की कहानी है जो अपनी व्यस्त वयस्क जिंदगी से समय निकालने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी सहज यात्राओं को याद करते हैं। सोनी लिव पर अब उपलब्ध है।

ZEE5 पर वेद - दमनकारी शासन के खिलाफ़ लड़ने वाली एक युवा महिला के बारे में यह मनोरंजक एक्शन-थ्रिलर देखें। जैसे-जैसे वह नैतिक चुनौतियों से जूझती है और आज़ादी के लिए अपनी यात्रा तय करती है, दर्शक अपनी सीटों से चिपके रहेंगे। ZEE5 पर स्ट्रीमिंग।

आउटर बैंक्स सीजन 4 पार्ट 1 नेटफ्लिक्स पर - द पोग्स एक और खजाने की खोज के साथ वापस आ गए हैं क्योंकि वे ब्लैकबर्ड के कैप्टन के लॉग में गोता लगाते हैं। एक्शन, रहस्य और रोमांच के लिए तैयार हो जाइए। अब नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

जियोसिनेमा पर टीकप - ग्रामीण जॉर्जिया में पड़ोसियों को अपने मतभेदों को दूर करने और एक घातक, रहस्यमय खतरे के खिलाफ एकजुट होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक रोमांचक डरावनी कहानी जिसे आप जियोसिनेमा पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

स्त्री 2: सरकटे का आतंक अमेज़न प्राइम वीडियो पर - मशहूर हॉरर-कॉमेडी फ्रैंचाइज़ की वापसी, जिसमें विक्की और उसके दोस्त चंदेरी में नए खतरों का सामना करते हैं, जिसमें एक सिरहीन भूत महिलाओं का अपहरण करता है। अमेज़न प्राइम वीडियो पर रोमांच का आनंद लें।

सरफिरा डिज्नी+ हॉटस्टार पर - प्रतिस्पर्धी विमानन उद्योग के बीच अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करने की इच्छा रखने वाले एक आम आदमी की प्रेरक कहानी। डिज्नी+ हॉटस्टार पर इस प्रेरक नाटक को स्ट्रीम करें।

डिज्नी+ हॉटस्टार पर वाज़हाई - 1998 के तमिलनाडु में सेट, यह दिल को छू लेने वाला नाटक शिवनंदन नामक एक होनहार छात्र की कहानी है, जो गरीबी और पारिवारिक संघर्षों की चुनौतियों का सामना करता है। इसे अभी डिज्नी+ हॉटस्टार पर देखें।

सिटाडेल: डायना ऑन अमेजन प्राइम वीडियो - 2030 के मिलान में सेट, इस एक्शन सीरीज़ में पूर्व एजेंट मेसन केन और नादिया सिंह हैं, जो सिटाडेल के पतन के बाद मिट चुकी यादों वाली दुनिया में घूमते हैं। इस एक्शन से भरपूर थ्रिलर को अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम करें।

गर्ल हॉन्ट्स बॉय ऑन नेटफ्लिक्स - एक युवा लड़के के बारे में एक अलौकिक कहानी जो अपने नए घर में 1920 के दशक की लड़की की आत्मा के साथ अप्रत्याशित दोस्ती करता है। नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।

नेटफ्लिक्स पर अपराइजिंग - 1939 के वारसॉ यहूदी बस्ती विद्रोह पर आधारित ऐतिहासिक एक्शन थ्रिलर का अनुभव लें, जिसमें डोनाल्ड सदरलैंड और जॉन वोइट मुख्य भूमिका में हैं। नेटफ्लिक्स पर अभी स्ट्रीमिंग करें।

टॉम्ब रेडर- द लीजेंड ऑफ लारा क्रॉफ्ट ऑन नेटफ्लिक्स - लारा क्रॉफ्ट के महाकाव्य वैश्विक साहसिक कार्य का अनुसरण करें, क्योंकि वह इंग्लैंड की चट्टानों से लेकर चीन की चोटियों तक के स्थानों पर चोरी की गई कलाकृति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है। नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।