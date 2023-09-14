अगस्त में म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक खरीदें, कौन से बेचें?

हमेशा निवेशकों की नजर म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो पर रहती है कि उन्होंने क्या खरीदा और क्या बेचा? Nuvama की रिपोर्ट आई है जो बताती है कि देश के टॉप म्यूचुअल फंड्स ने अगस्त महीने में किन शेयरों में दिलचस्पी और बेरुखी दिखाई।

तीन कैटेगरी में बांटा गया है लार्ज, मिड और स्मॉल कैप। अगर लार्ज कैप स्पेस में देखें तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने HDFC Bank, Interglobe Avaitaion, Bharti Airtel, Maruti Suzuki, Hindustan Uniliver कंपनियों के सबसे ज्यादा शेयर खरीदे हैं। वहीं टॉप रिडक्शन यानि कौन से शेयरों से अगस्त महीने में दूरी बनाई गई है, उसमें SBI, Infosys, ICICI Bank, RIL, Tube Investment शामिल है। बड़े स्तर पर इन शेयरों में बिकवाली की गई है। ध्यान रहे यहां लार्ज कैप की बात कर रहे हैं। वहीं आप ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि कौन सी कंपनियों में एकदम फ्रैश एंट्री हैं? तो इसमें दो नाम हैं Adani Enterprises और Adani Power यानि की अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए दांव खेला गया है।

मिडकैप में किन शेयरों से बनाई दूरी?

अब बात करते हैं मिडकैप स्पेस की, पिछले कुछ वक्त से मिडकैप खूब चर्चा में बना हुआ है तो यहां क्या पसंद आया म्यूचुअल फंड्स को, ये भी जान लेते हैं। Coforge, REC Ltd, Union Bank, Muthoot Finance, Page Industries इन कंपनियों के शेयरों को MF हाउस ने अपने पोर्टफोलियो में एड किया है। अब बात करते हैं मिडकैप में कौन से शेयर हैं जिस पर AMC ने भरोसा नहीं दिखाया है। इसमें Supreme Inds, Tata Communication, Ashok Leyland, Deepak Nitrite, Polycab India शामिल है। जबकि Polycab India ने पिछले कुछ दिनों में शानदार रिटर्न दिया है। मिडकैप कोई नहीं फ्रैश एंट्री नहीं हुई है।

स्मॉलकैप में क्या भाया?

अब बात करते हैं रिटेल निवेशकों की पहली पसंद स्मॉलकैप की। Suzlon Energy, Minda Corp, SJS Enterprises, Inox Wind, Medplus Health जैसी कंपनियों के स्टॉक खरीदें हैं। यानि की पिछले महीने Suzlon Energy बड़े फंड हाउसेस को खूब भाया है। वहीं फंड्स हाउसेस ने पूरी तरह से जिन स्टॉक से एग्जिट किया है वो हैं Simplex Infra, Capacite Infra, Gulshan Polyols, Shriram Properti, Control Print । वहीं नई एंट्री की बात करें तो Inox Wind, BSE, RPG LifeScience, Shivalik Bimetal, Thomas Cook जैसी कंपनियां शामिल हैं।

देश के टॉप फंड हाउस की रणनीति

अब आपको बताते हैं कि देश के तीन बड़े फंड हाउसेस ने क्या खरीदा और बेचा? एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से SBI MF सबसे बड़ा म्यूचुअस फंड हाउस है। सबसे पहले टॉप न्यू एंट्री की बात करते हैं तो यहां Coforge और Kajaria Ceramics जैसे स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में एड किए गए हैं। वहीं इस ब्रैंड ने कहां से पूरी तरह से एग्जिट किया है, उसमें Deepak Nitrate, Global Health और NRB Bearing शामिल हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर के म्यूचुअल फंड ICICI Pru की। यहां कंपनी ने Apollo Hospitals, Suzlon Energy और Minda Corp में खरीदारी की है। वहीं Sun TV Network, Jio Financial और TCS जैसे स्टॉक ICICI Pru ने अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर दिए हैं। तीसरे नंबर के HDFC Mutual Fund बात करें तो, यहां न तो कोई नई एंट्री हुई और न ही एग्जिट। हां म्यूचुअल फंड ने पहले से ही मौजूद कंपनियों में और हिस्सेदारी बढ़ाई है। जिसमें Coforge, Fortis Health, Union Bank शामिल हैं।