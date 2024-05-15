अब 3 दिन में सेटल होगा EPFO Claim, पढ़िए कैसे मिलेगी यह सुविधा, पहले लगते थे 15 से 20 दिन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कुछ विड्रॉल क्लेम अब केवल 3 दिन में सेटल होंगे। EPFO ने मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। इससे ह्यूमन इंटरवेंसन खत्म होगा और प्रोसेसिंग तेज होगी। अभी तक क्लेम सेटलमेंट में मोटे तौर पर 15 से 20 दिन का समय लगता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि EPFO क्लेम सेटलमेंट से पहले EPF मेंबर की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट, EPF अकाउंट का KYC स्टेटस, बैंक अकाउंट जैसी डिटेल्स को चेक करता था। अभी तक जो कंवेंशनल प्रोसेस चल रही थी, उसमें अमान्य दावों को अक्सर वापस कर दिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है। अब ऑटोमेटेड सिस्टम में उन्हें स्क्रूटनी और अप्रूवल के लिए सेकेंड लेवल पर भेज दिया जाएगा, ताकि कोई भी क्लेम छूट न जाए।

1. UAN और पासवर्ड का उपयोग करके EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें

2. ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और 'क्लेम' सेक्शन चुनना होगा

3. बैंक अकाउंट वैरिफाई करें, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें

4. अब एक नया पेज ओपन होगा जहां पीएम एडवांस फॉर्म 31 चुनना होगा

5. पीएफ के किस अकाउंट से आपको पैसा निकालना है उसे चुनना होगा

6. पैसा निकालने की वजह, कितना पैसा निकालना और एड्रेस भरना होगा

7. इस प्रोसेस के बाद चेक या पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें

8. अब अपना कंसेंट देना होगा और इसे आधार से वैरिफाई करना होगा

9. क्लेम प्रोसेस होने के बाद ये एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा

10. सब्सक्राइबर ऑनलाइन सर्विस के तहत क्लेम स्टेटस देख सकता है

जब तक बहुत जरूरी न हो EPFO फंड से न निकालें पैसा

मनी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का मानना है कि जब तक बहुत जरूरी न होने पर EPFO से पैसे निकालने से बचना चाहिए। इस पर 8.15% की दर से ब्याज मिल रहा है। जितनी बड़ी रकम EPF से निकाली जाएगी, रिटायरमेंट फंड पर उतना ही बड़ा असर पड़ेगा। अनुमानित कैलकुलेशन के मुताबिक, अगर आपके रिटायरमेंट में 30 साल का समय बाकी है और अभी आप EPF अकाउंट से 10 हजार रुपए निकालते हैं तो ​इससे आपके रिटायरमेंट फंड पर 1 लाख 14 हजार रुपए का असर पड़ेगा। यानी आपको रिटायरमेंट के समय इतने रुपए कम मिलेंगे।