scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsबिज़नेसBusiness Idea: किंडल पर किताब प्रकाशित कर कमाई कैसे करें

Business Idea: किंडल पर किताब प्रकाशित कर कमाई कैसे करें

आज के डिजिटल युग में किताबें लिखना और उन्हें प्रकाशित करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, खासकर जब अमेज़न के किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग (KDP) प्लेटफॉर्म की बात हो। KDP ने लेखकों को एक ऐसा मंच दिया है जहां वे अपनी किताबें स्व-प्रकाशित कर सकते हैं और वैश्विक पाठकों तक पहुंच बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि किंडल पर किताब प्रकाशित करके आप कैसे कमाई कर सकते हैं और इसे पब्लिश कैसे किया जा सकता है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 27, 2024 15:17 IST

किंडल पर किताब प्रकाशित करके आप कैसे कमाई कर सकते हैं और इसे पब्लिश कैसे किया जा सकता है।

किंडल पर किताब प्रकाशित कर कमाई कैसे करें?

रॉयल्टी से कमाई:
जब आप अपनी किताब KDP पर प्रकाशित करते हैं, तो आप हर बिकने वाली कॉपी पर रॉयल्टी कमाते हैं। KDP दो प्रकार की रॉयल्टी योजनाएं प्रदान करता है: 35% और 70%, जो आपकी किताब की कीमत और भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। 70% रॉयल्टी योजना के लिए, किताब की कीमत $2.99 से $9.99 के बीच होनी चाहिए।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

KDP Select प्रोग्राम:
KDP Select प्रोग्राम के तहत आप अपनी किताब को अमेज़न के Kindle Unlimited (KU) और Kindle Owners' Lending Library (KOLL) में शामिल कर सकते हैं। KU के सदस्य आपकी किताब को मुफ्त में पढ़ सकते हैं और आपको प्रति पृष्ठ पढ़ने के आधार पर रॉयल्टी मिलती है। इससे आपकी किताब की पहुंच और आपकी कमाई बढ़ सकती है।

पाठकों का वैश्विक बाजार:
KDP के माध्यम से आप अपनी किताब दुनिया भर के लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। यह न केवल आपकी किताब की बिक्री बढ़ाने में मदद करता है बल्कि आपकी ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाता है, जिससे आपके पाठकों का आधार बढ़ सकता है और भविष्य में आपके अन्य कामों की भी बिक्री बढ़ सकती है।

लागत की बचत:
पारंपरिक पब्लिशिंग में आपको संपादन, कवर डिज़ाइन और प्रिंटिंग के लिए भारी लागत चुकानी पड़ती है, लेकिन KDP के माध्यम से आप बिना किसी अग्रिम लागत के अपनी किताब प्रकाशित कर सकते हैं। इस तरह आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं।

किंडल पर पब्लिश कैसे करें?
KDP अकाउंट बनाएं:
सबसे पहले आपको KDP की वेबसाइट पर जाकर एक फ्री अकाउंट बनाना होगा। आप अपने अमेज़न खाते से भी लॉगिन कर सकते हैं।

किताब तैयार करें:
अपनी किताब को सही फॉर्मेट में तैयार करें। KDP आपके किताब के लिए कुछ विशेष फॉर्मेट (जैसे DOC, HTML, MOBI) स्वीकार करता है। अपनी किताब के कवर डिज़ाइन पर भी ध्यान दें क्योंकि एक आकर्षक कवर पाठकों को खींचता है। आप KDP की कवर डिज़ाइनर टूल का उपयोग करके भी अपना कवर बना सकते हैं।

किताब अपलोड करें:
जब आपकी किताब तैयार हो जाए, तो उसे KDP प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। इसके साथ ही, किताब का शीर्षक, लेखक का नाम, विवरण और कीवर्ड जैसी जानकारी भरें। यह विवरण आपकी किताब को अमेज़न पर सर्च करने में मदद करेगा।

कीमत और रॉयल्टी सेट करें:
आप अपनी किताब की कीमत तय करें और 35% या 70% रॉयल्टी योजना में से किसी एक को चुनें।

पब्लिश बटन दबाएं:
सभी जानकारी सही ढंग से भरने के बाद "पब्लिश" बटन पर क्लिक करें। आपकी किताब 24 से 48 घंटों के भीतर अमेज़न पर लाइव हो जाएगी।

किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग एक आसान और प्रभावी तरीका है, जिससे आप न सिर्फ अपने विचार दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि इससे अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। लेखकों के लिए यह एक बेहतरीन मंच है, जहां बिना किसी बड़े निवेश के वे अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं।

advertisement

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 27, 2024